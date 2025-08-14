雄獅欣食旅拚3年再展12店 年營收翻倍

雄獅集團「gonnaEXPRESS」正式插旗信義計畫區DREAM PLAZA商場。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅集團旗下之餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」正式插旗信義計畫區DREAM PLAZA商場，為欣食旅旗下的第11間門市、EXPRESS系列第2家據點，搶攻信義商圈辦公與健身客群商機。

欣食旅表示，旗下品牌皆持續穩健發展，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期，年增率逾20%；明年品牌正式邁入快速成長期，預計3年內再展店12家，年營收翻倍成長。

請繼續往下閱讀...

雄獅表示，「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 」、「快速慢食」為核心理念出發，目前透過三大店型拓展全台市場，設有6家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的2家「gonnaEXPRESS」、以及具空間設計亮點的1家「gonna+」。

雄獅說，看好信義計畫區為台北市重點指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市以現點現做的形式，主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法