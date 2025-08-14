晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

雄獅欣食旅拚3年再展12店 年營收翻倍

2025/08/14 10:17

雄獅集團「gonnaEXPRESS」正式插旗信義計畫區DREAM PLAZA商場。（雄獅提供）雄獅集團「gonnaEXPRESS」正式插旗信義計畫區DREAM PLAZA商場。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅集團旗下之餐飲事業「欣食旅」持續擴大版圖，其品牌「gonnaEXPRESS」正式插旗信義計畫區DREAM PLAZA商場，為欣食旅旗下的第11間門市、EXPRESS系列第2家據點，搶攻信義商圈辦公與健身客群商機。

欣食旅表示，旗下品牌皆持續穩健發展，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期，年增率逾20%；明年品牌正式邁入快速成長期，預計3年內再展店12家，年營收翻倍成長。

雄獅表示，「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 」、「快速慢食」為核心理念出發，目前透過三大店型拓展全台市場，設有6家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的2家「gonnaEXPRESS」、以及具空間設計亮點的1家「gonna+」。

雄獅說，看好信義計畫區為台北市重點指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市以現點現做的形式，主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財