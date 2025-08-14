規避美國關稅 中國投資人盯上印尼市場

印尼總統普拉伯沃（左）去年11月訪問北京會見中國國家主席習近平（右）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅政策下，中國商品面臨30％的關稅，隨著中企試圖躲開關稅，雅加達的1家諮詢公司表示，近期接到愈來愈多中企的電話，這些企業希望在印尼擴大或開展業務，以免受到美國高額進口關稅的影響。

《路透》報導，美國對印尼商品徵收19％的對等關稅，與馬來西亞、菲律賓和泰國相同，略低於越南的20％，這使得東南亞成為中國減輕美國關稅衝擊的首選。越南和泰國是過去中企第一波海外多元化投資的主要受益者，但在近期與美國的貿易動盪中，其他東南亞鄰國也愈來愈受矚目。

印尼源築地產（PT Yard Zeal Indonesia）創辦人高曉宇表示，公司近期非常忙碌，從早到晚都在開會，中企的諮詢激增，工業園區也非常繁忙。高曉宇指出，中國需求推動工業房地產和倉庫價格在2025年第1季年增15-25％，這是20年來最快漲幅。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）一直大力支持印尼與中國建立關係，他在去年11月訪問北京，與中國國家主席習近平進行會談，並在今年5月歡迎中國國務院總理李強訪問雅加達。

2025上半年，中國、香港對印尼的投資年增6.5％，達到82億美元（約新台幣2458.7億元）。同期外商直接投資總額成長2.58％，達到432.6兆印尼盾（約新台幣9646.9億元），印尼政府預估，下半年投資將進一步增加。

房地產開發商Suryacipta Swadaya銷售、行銷租戶關係副總裁艾貝德尼各（Abednego Purnomo）表示，美國與印尼的貿易協議宣佈後，公司的電話、電子郵件和微信立刻被新客戶和想要介紹客戶的代理商所佔據，巧的是他們全都來自中國。

從玩具製造商、紡織公司到電動車製造商許多人都在尋找廠房，尤其是在印尼人口最多的西爪哇省，這裡也正是帕廷班深海港（Patimban）的所在地。

全球房地產顧問公司高力國際（Colliers International）印尼分公司工業和物流服務主管里萬（Rivan Munansa）稱，中企現在迫切需要搬遷，在關稅協議達成之前，公司幾乎每天都會收到關於工業用地的詢問。

作為東南亞最大經濟體、全球人口第4大國，印尼和鄰國相比還有一個優勢，那就是龐大的消費市場潛力。官方數據顯示，印尼今年第2季經濟成長5.12％，優於預期，為近2年來最快成長。

在印尼銷售機車頭燈的中國製造商張超表示，如果企業能在印尼建立強大業務，基本上就佔領了東南亞市場的一半。

在談到關稅協議時，張超提到，美國對印尼的稅率只有19％，這低於預期，自己原先以為可能會達30％。張超隨後指出，關稅影響下，在中國的淨利潤率可能只有3％，反觀在印尼，實現20到30％的淨利潤率相對容易。

