晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

規避美國關稅 中國投資人盯上印尼市場

2025/08/14 12:24

印尼總統普拉伯沃（左）去年11月訪問北京會見中國國家主席習近平（右）。（法新社資料照）印尼總統普拉伯沃（左）去年11月訪問北京會見中國國家主席習近平（右）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅政策下，中國商品面臨30％的關稅，隨著中企試圖躲開關稅，雅加達的1家諮詢公司表示，近期接到愈來愈多中企的電話，這些企業希望在印尼擴大或開展業務，以免受到美國高額進口關稅的影響。

《路透》報導，美國對印尼商品徵收19％的對等關稅，與馬來西亞、菲律賓和泰國相同，略低於越南的20％，這使得東南亞成為中國減輕美國關稅衝擊的首選。越南和泰國是過去中企第一波海外多元化投資的主要受益者，但在近期與美國的貿易動盪中，其他東南亞鄰國也愈來愈受矚目。

印尼源築地產（PT Yard Zeal Indonesia）創辦人高曉宇表示，公司近期非常忙碌，從早到晚都在開會，中企的諮詢激增，工業園區也非常繁忙。高曉宇指出，中國需求推動工業房地產和倉庫價格在2025年第1季年增15-25％，這是20年來最快漲幅。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）一直大力支持印尼與中國建立關係，他在去年11月訪問北京，與中國國家主席習近平進行會談，並在今年5月歡迎中國國務院總理李強訪問雅加達。

2025上半年，中國、香港對印尼的投資年增6.5％，達到82億美元（約新台幣2458.7億元）。同期外商直接投資總額成長2.58％，達到432.6兆印尼盾（約新台幣9646.9億元），印尼政府預估，下半年投資將進一步增加。

房地產開發商Suryacipta Swadaya銷售、行銷租戶關係副總裁艾貝德尼各（Abednego Purnomo）表示，美國與印尼的貿易協議宣佈後，公司的電話、電子郵件和微信立刻被新客戶和想要介紹客戶的代理商所佔據，巧的是他們全都來自中國。

從玩具製造商、紡織公司到電動車製造商許多人都在尋找廠房，尤其是在印尼人口最多的西爪哇省，這裡也正是帕廷班深海港（Patimban）的所在地。

全球房地產顧問公司高力國際（Colliers International）印尼分公司工業和物流服務主管里萬（Rivan Munansa）稱，中企現在迫切需要搬遷，在關稅協議達成之前，公司幾乎每天都會收到關於工業用地的詢問。

作為東南亞最大經濟體、全球人口第4大國，印尼和鄰國相比還有一個優勢，那就是龐大的消費市場潛力。官方數據顯示，印尼今年第2季經濟成長5.12％，優於預期，為近2年來最快成長。

在印尼銷售機車頭燈的中國製造商張超表示，如果企業能在印尼建立強大業務，基本上就佔領了東南亞市場的一半。

在談到關稅協議時，張超提到，美國對印尼的稅率只有19％，這低於預期，自己原先以為可能會達30％。張超隨後指出，關稅影響下，在中國的淨利潤率可能只有3％，反觀在印尼，實現20到30％的淨利潤率相對容易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財