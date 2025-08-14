晴時多雲

焦點股》長興：搶進神山供應鏈 連拉兩根漲停

2025/08/14 09:43

搶進神山供應鏈，長興連拉兩根漲停。（擷取自官網）搶進神山供應鏈，長興連拉兩根漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股長興（1717）傳出取得台積電（2330）先進封裝材料訂單，昨日股價開盤直衝漲停31.9元後，今日再跳空走高，早盤再度亮燈漲停來到35.05元，截至9:23分為止，成交量超過3.7萬張，漲停委買張數近8000張。

法人報告直指長興取得台積電先進封裝材料訂單，預計2026年量產，成為蘋果明年新款iPhone與Mac處理器的獨家封裝材料供應商，分別提供MUF（模塑底部填充）與LMC（液態封裝材料）兩種材料，根據長興官網公告，「晶圓級液態封裝材料」不光可應用在MUF，扇入型（Fan-in）與扇出型（InFo）也都適用於此材料，料成為明年主力產品。

觀察三大法人動態，外資昨小賣長興54張、自營商小買81張，主力則大手筆買超5403張；法人分析，長興上半年營收204.65億元、稅後淨利7.02億元、每股稅後盈餘（EPS）0.6元，與過去表現持平，但下半年旺季即將來臨，再加上新產品明年開始放量出貨，投資人進場布局前宜多留意主力動態。

