焦點股》森崴：上半年大虧 開盤跌停

2025/08/14 09:31

森崴能源上半年大虧，開盤跌停，委賣張數逾1.2萬張。（資料照）森崴能源上半年大虧，開盤跌停，委賣張數逾1.2萬張。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項進入爭議協商程序，森崴（6806）昨日公告上半年虧損44.3億元、每股虧損17.29元，今日開盤森崴股價摜殺跌停71.7元，同集團的永崴（3712）開盤也跌停，母公司正崴（2392）股價則大跌，截至9:17分，森崴能源成交量不到500張、跌停委賣張數高達逾1.2萬張。

森崴能源總經理胡惠森昨表示，富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款進入協商程序，未定案前森崴先認列損失，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補，同時，他也指出，工程整體施工進度已逾90%，但台電尚有50%（27億元）履保金未依完工比例退還，還有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元，且富崴能源的代墊款項超過200億元。

不過，由於台電反駁，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理，無延遲或拖欠情形，另外，履約保證金與保留款均是合約規定，並非積欠，此舉讓森崴情勢更顯嚴峻，市場則高度關注後續走勢，攸關國內離岸風電產業發展。

