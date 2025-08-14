晴時多雲

經濟隱憂浮現 美企破產數量激增超越疫情期間水準

2025/08/14 10:52

美企破產數量激增，標升至2020年疫情以來最高水準。（彭博資料照）美企破產數量激增，標升至2020年疫情以來最高水準。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟看似基礎穩固，但隨著一些1990、2000年代熱門的品牌接連聲請破產，今年夏季美企破產數量飆升至2020年疫情以來最高水準，這一令人不安的趨勢延續下，顯示美國經濟暗藏隱憂。

《商業內幕》報導，標普數據顯示，今年夏季美國企業破產聲請數量飆升至2020年以來最高水位，上（7）月共有71家上市公司和私人公司聲請破產，這一數字較6月的63家公司增加。

標普指出，企業正在應對利率居高不下的問題，與此同時，美國關稅政策的不確定性，持續給成本和供應鏈彈性帶來壓力。儘管今年Q2股市強勁，且經濟成長3％，但一些曾經知名的公司接連表示，7月處境艱難，經濟狀況艱難。

知名罐頭食品製造商台爾蒙食品（Del Monte Foods）日前根據美國《破產法》第11章聲請破產保護，主因是需求下降和庫存成本高昂。公司高層也提到了沉重的債務負擔，據報，台爾蒙食品的債務總額在10億美元（約新台幣299.85億元）至100億美元（約新台幣2998.5億元）之間。

雖然8月的數據還未公佈，但已有一些知名品牌聲請破產，包括時尚零售商Claire's，這家零售商於8月6日二度提交破產保護聲請，理由同樣是需求下滑和利率居高不下。這使得Claire's和Forever 21、來德愛（Rite Aid）和Party City走上一樣的路，這些零售連鎖店過去都曾紅極一時，並於2025年聲請破產、關閉門市。

