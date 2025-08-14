晴時多雲

省錢又不孤單！逾7成高階主管出差曾悄悄帶家人一起旅行

2025/08/14 11:28

調查顯示，逾7成高階主管出差曾悄悄帶家人一起旅行。（示意圖，歐新社資料照）調查顯示，逾7成高階主管出差曾悄悄帶家人一起旅行。（示意圖，歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕省錢又不孤單！根據1項調查顯示，逾半的商務客出差，曾悄悄帶家人一起出遊，而高階主管比重更高達73%，根據聯合市場研究公司預估，到2032年，全球混合旅行的規模將大增至7310億美元（約新台幣21.93兆元）。

CNBC報導，旅遊科技公司 TravelPerk 週三發佈1項針對來自美國、英國、德國和西班牙的4000名成年人的調查顯示，超過一半（55%）的商務旅行者曾與親人一起參加商務旅行。

根據 TravelPerk 的數據，在高階主管中，這一數字躍升至73%，高層表示，他們的伴侶（53%）、孩子（22%）、朋友（21%），甚至寵物（7%）都會加入他們的商務旅行。

TravelPerk總裁兼營運長陶奈-布卡洛（Jean-Christophe Taunay-Bucalo）表示，對某些人來說，帶著親人一起出差是重獲共度時光的方式。

他指出，「出差可能會很孤獨」，然而帶上親人一起去，商務旅客就不必錯過與家人共度的時光，且可以成為1個體驗新事物的機會，這對我來說，是兩全其美的事情。

除了不孤單外，另1個動機是錢，經營旅遊網站的科爾克邁爾 （Natasha Colkmire）表示，她回憶起自己和丈夫一起去奧地利維也納出差的情景。

她說，我們的開支減少了一半，這對我們來說是1個巨大的福音，這樣我們就可以不用花太多的錢，就能探索我們還沒有去過的世界地區。

根據聯合市場研究公司（Allied Market Research）估計，2022年，這種個人和商務旅行的融合，也就是人們所說的「商務休閒」（bleisure），其價值將達到3150億美元（約新台幣9.45兆元），預計到2032年，全球混合旅行的規模將達到7310億美元。

