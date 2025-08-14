晴時多雲

黃金微漲 想突破3400美元有條件

2025/08/14 08:59

週三（13日）黃金價格上漲。（法新資料照）週三（13日）黃金價格上漲。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元疲弱以及美債殖利率下滑，週三（13日）黃金價格上漲，且在美國公布溫和的通膨報告後，投資人加碼押注聯準會 （Fed）將在9月降息，並增加今年底前可能還會有額外的降息押注，分析指出，若黃金要突破近期約在3400美元附近的阻力，可能需要靠更多地緣政治方面的消息。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3355.58美元；紐約12月黃金期貨上漲0.3%，報每盎司3408.50美元。

《路透》報導，Tradu.com 資深市場分析師Nikos Tzabouras說：「黃金因為9月降息預期升高而上漲，主要來自於溫和的消費者物價（CPI）和7月疲弱的非農就業報告。」

7月CPI報告顯示美國總統川普雖然推行全面性進口關稅，但傳遞效果仍有限，加上本月初公布的7月非農就業報告出奇疲軟，都讓市場更確信今年會有1次以上的降息。

投資人正在等待本週其他經濟數據。地緣政治方面，歐盟和烏克蘭領準備在川普與俄羅斯總統普廷會面前，先與川普對談。此外，美國和中國週一已經宣布，雙方的關稅休兵延長 90 天。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，如果黃金要突破近期約在3400美元附近的阻力，將可能需要靠更多地緣政治方面的消息，這會比經濟數據更重要。

扎克扎達說：「雖然我對黃金展望仍是長期看多，但對接下來到年底的看法卻偏保守。未來幾個月，金價可能持續盤整，或是出現小幅修正，因為股市的漲勢凌厲。」

