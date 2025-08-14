晴時多雲

川普曝將提早宣佈下任Fed主席 有3到4名潛在人選

2025/08/14 09:45

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能會「提早」任命下1任聯準會（Fed）主席，並補充，在選擇繼任者時，潛在候選人已經減少到3到4位。

《彭博》報導，川普週三（13日）在華府甘迺迪中心1場活動中表示，將在下季某個時候提名1名新主席，預計將會早一點宣佈，川普隨後也透露，目前在考慮的人選有3到4人，並稱這些候選人「都很優秀、都很出色」。

由於聯準會維持利率穩定的決定，川普多次公開砲轟現任主席鮑爾（Jerome Powell），更喊話要鮑爾辭職，也曾表明考慮直接解僱鮑爾，但後來則改口會讓鮑爾完成任期。鮑爾的主席任期即將在明年5月結束，提前任命接班人，可能會引發「影子聯準會」出現的可能。

儘管川普透露，目前的候選名單僅3到4日，但財政部長貝森特（Scott Bessent）週三受訪時則稱，政府計劃考慮的候選人多達11名。

近幾週以來，川普擴大了對鮑爾的施壓，包括週二（12日）針對鮑爾處理聯準會總部翻修工程的方式提起訴訟。川普週三則提到，自己認為利率應該要降3到4個百分點，川普補充，美國每年支付的利息超過1兆美元，但這實際上只是紙面上的計算。

鮑爾持續為央行的利率政策進行辯護，稱總統的關稅政策對通膨的影響存在不確定性。川普則表示，更高的借貸成本正在損害美國企業、消費者和買房者。人們無法獲得抵押貸款，他們支付的費用過高，都是因為「慢郎中鮑爾」，怒批他「真的很無能」。

根據週二公佈的數據顯示，7月基本通膨有所回升，但物價上漲速度較為溫和，這緩解了人們對於關稅驅動的物價壓力擔憂，並提高了聯準會可能在9月降息的預期。

