國際油價又跌了 慘寫兩個多月低點

2025/08/14 08:58

週三 （13日）國際油價下跌。（法新資料照）週三 （13日）國際油價下跌。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價繼週二（12日）下跌後，受美國政府和國際能源總署（IEA）發布利空的供應指引影響，週三 （13日）國際油價下跌至兩個多月低點。同時，投資人關注美國總統川普的威脅：若俄羅斯總統普丁阻礙烏克蘭和平進程，將面臨「嚴重後果」。

美國西德州中級原油期貨下跌52美分或0.8%，收每桶62.65美元，盤中觸及每桶61.94美元，為6月2日以來的最低水準。

布蘭特原油期貨下跌49美分或0.7%，收每桶65.63美元，盤中觸及每桶65.01美元，為6月6日以來的最低水準。

《路透》報導，EIA週三公布，上週美國原油意外庫存增加300萬桶至4.267億桶。《路透》調查的分析師此前預計庫存將減少27.5萬桶。紐約Again Capital合夥人John Kilduff表示：「由於關稅阻力，原油出口量仍低於以往的水平。」但他補充，出口持續下降可能會對油價造成壓力。

同時，IEA週三上調今年石油供應成長預測，但下調需求預測。

其他方面，川普預計週五在阿拉斯加與普廷會面，討論結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。而川普當被問及若普廷在週五會晤後不同意停止戰爭，俄羅斯是否會面臨任何後果時，川普回答「是的，他們會的」，且表示後果會非常嚴重。

此外，OPEC+在週二發布的月報中，上調了明（2026）年全球石油需求預測，並下調對美國和其他非OPEC產油國供應成長的預期。

獨立能源分析師Gaurav Sharma表示：「如果我們將IEA和OPEC對2025年石油需求成長的預測分別看跌和看漲，那麼即使是中等規模的增幅，例如略高於100萬桶 / 日，目前僅靠非OPEC國家的供應成長就能輕鬆滿足需求，因此，我認為短期內油價不會上漲。」

