「買家天堂」來了！名嘴克萊默：3資金正在股市瘋狂衝刺

克萊默表示，現在這個市場是買家天堂。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股續創新高，《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，現在這個市場是“買家天堂”，他說，現在正值股市“瘋狂衝刺”，試圖透過各種管道賺錢，包括併購、首次公開募股（IPO）以及“巨大的驚喜”。

投資人預期聯準會可望降息，週三美國股市上漲，延續近期的強勁走勢。道瓊工業指數大漲463點、1.04%，標普500指數上漲0.32%，那斯達克指數上漲0.14%，標普及那指連續2天收在歷史新高。

CNBC報導，「是的，好日子正在到來，」他說。 “這不是世界末日。這只是1個只顧買入指數的沉悶世界的終結。”

克萊默對週三的股市行情表示祝賀，主要股指飆升至歷史新高。他表示，現在正值股市“瘋狂衝刺”，試圖透過各種管道賺錢，包括併購、首次公開募股（IPO）以及“巨大的驚喜”。

他說，21世紀初的熊市過後，散戶的投資熱情消退了。克萊默認為，除了像FANG和七巨頭那樣的巨頭，有些投資人並不指望能在個股上賺大錢。

克萊默認為，隨著散戶對不同的公司和商業領域感到興奮，資金正在整個市場流動，他們會拋售某個產業的熱門股票，轉而購買另一個產業。

「這裡不是黑幫的天堂，而是買家的天堂，」克萊默說。 “習慣就好。因為它很可能會一直存在下去。”

