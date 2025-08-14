美股收盤》降息機率增！道瓊續漲463點 台積電ADR跌逾1％

週三美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人預期聯準會可望降息，週三美國股市上漲，延續近期的強勁走勢。道瓊工業指數大漲463點、1.04%，標普500指數上漲0.32%，那斯達克指數上漲0.14%，標普及那指連續2天收在歷史新高。費城半導體指數上漲0.9%，台積電ADR逆勢下跌1.17%，收在241.44美元。

綜合外媒報導，受通膨報告溫和所提振，投資人對聯準會9月降息抱持希望，週二美股創下新高。芝加哥商品交易所（CME） FedWatch工具的數據顯示，交易員預期聯準會9月會議降息的可能性接近100%。美財政部長貝森特週三表示，鑑於近期就業數據疲軟，他認為大幅降息2碼是可能的。

小型股是低利率的受益者，因降低成本，並可能刺激消費者支出，投資人買進規模較小的股票，羅素2000指數週三上漲近2%，對美股七雄等大型股多轉為賣出。輝達下跌0.85%，微軟跌1.64%，Alphabet跌0.55%，Meta跌1.26%。蘋果傳出計劃進軍人工智慧機器人、家庭安全和智慧顯示器領域，股價上漲1.6%。

道瓊工業指數上漲463.66點或1.04%，收44922.27點。

那斯達克指數上漲31.236點或0.14%，收21713.14點。

S&P 500 指數上漲20.82點或0.32%，收6466.58點。

費城半導體指數上漲52.52點或0.90%，收5892.61點。

