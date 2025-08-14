火災燒掉台灣電芯產業? 張安平:高階三元電芯發展不能停止

台泥企業團三元能源科技火災發生至今剛好滿月，台泥（1101）董事長張安平（左）今晚表示，這場火，燒的不僅是1座電池工廠，更是對台泥、對台灣新興電芯產業的一場嚴肅叩問，他直言，高階三元電芯的技術發展不能停止，台灣產業的綠色轉型，更不應該停滯，台泥的答案是「我們會面對挑戰」。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥企業團三元能源科技火災發生至今剛好滿月，台泥（1101）董事長張安平今晚表示，這場火，燒的不僅是1座電池工廠，更是對台泥、對台灣新興電芯產業的一場嚴肅叩問，他直言，高階三元電芯的技術發展不能停止，台灣產業的綠色轉型，更不應該停滯，台泥的答案是「我們會面對挑戰」。

張安平今晚率領台泥總經理程耀輝、財務長于明仁，以及三元能源科技薛人禎等經營團隊成員，針對三元能源科技電芯供應鏈穩定計畫及社區溝通等提出詳細說明。

張安平說，今年下半年，三元小港廠正處於訂單滿載的關鍵時刻，帶著客戶們給我們的信任，準備大步向前。然而，就在這個充滿希望的時刻，一場意外發生了，這場火，燒的不僅是一座電池工廠，它更是對台泥，乃至於對台灣新興電芯產業的一場嚴肅叩問。

面對這樣的挫折時，最簡單的方式，或許就是選擇放棄。我們可以說「既然這條路如此艱難，既然社會還未能完全理解電芯產業，我們就此止步吧。」但身為一個企業領導者，他必須嚴肅地自問：這真的是一個負責任的選擇嗎？

如果台泥，作為一個已經投入大量資源、並將電芯產業視為未來發展核心之一的企業，因為一次挫敗就選擇退縮，那麼，將會對台灣新興電芯產業，帶來什麼樣的影響？

張安平指出，三元能源科技的客戶不只是一般的企業，他們是航太太空、AI 電力電芯（BBU）與零碳純電動垂直起降飛行器（eVTOL）等前瞻領域的領航者，他們正處於產業發展的關鍵轉捩點，而三元 Molicel產品，正是他們突破技術瓶頸、挑戰未來的關鍵基石。

國際上的客戶信任 Molicel的技術，以此通過最嚴苛的驗證，共同開創空中零碳飛行AI電腦中心等下一世代的發展。「我們若選擇放棄，不只是辜負我們客戶的期待，更可能成為台灣新興科技發展的絆腳石，甚至影響全球前瞻科技的進程」。

張安平表示，面對這場火災，台泥企業團正在深入檢討每一個環節。相信高階三元電芯的技術發展不能停止，台灣產業的綠色轉型，更不應該停滯。所以，台泥的答案是：「我們會面對挑戰」。

他並指出，三元廠的意外不只關乎產業，更關乎人。對許多三元廠的員工來說，這不僅僅是一份工作，更是他們在家鄉高雄台南深耕科技、安身立命的希望，「我們不能讓他們的希望因為一次意外而破碎」。

他說，「真正的進步，來自於面對錯誤的勇氣，和從挫折中學習的智慧」，作為一個企業領導者，我的責任不只是帶領團隊，更是在挫折中為他們尋找一條更穩健、更光明的道路，台泥不排除在電芯領域與全世界的頂尖團隊合作，從挫折中淬鍊出更優化的經營模式。

