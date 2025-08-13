北富銀行員攔阻高齡詐騙案 單筆金額2400萬

台北富邦銀行積極投入防詐行動，於「2025年金融科技打詐高峰會」中榮獲表揚，由行政院秘書長龔明鑫（左）頒獎，總經理郭倍廷（右）代表領獎。（圖為台北富邦銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台北富邦銀行指出，防詐成效的關鍵，在於金融機構、警方與民眾三方建立起即時通報與信任合作的聯防機制。該行桃園中平分行行員於臨櫃服務時，發現一名高齡客戶欲匯款逾2400萬元至某生技公司，並稱為投資用途。由於該客戶過往鮮少臨櫃辦理大額交易，且近期帳戶出現多筆由他行ATM轉入的異常匯款，行員立即提高警覺，主動關懷提問及通報警方，最終在員警與行員的耐心勸導下，成功說服客戶取消匯款。

本國銀行積極投入金融防詐工作，今（13）日舉辦的「2025年金融科技打詐高峰會」中，北富銀因防詐成效卓著，銀行行員成功阻止高齡客戶遭遇投資詐騙，榮獲表揚，展現金融機構及第一線從業人員，守護民眾資產的專業與警覺。

請繼續往下閱讀...

在實務操作與系統建設雙軌推動下，北富銀今年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元。

北富銀表示，因應詐騙手法層出不窮，2023年在金管會與刑事局指導下，北富銀率先成立全台首個跨金融機構的「鷹眼識詐聯盟」，無償提供AI模型技術予同業，並推動經驗與數據共享。截至今年6月，已有38家金融機構加入，攜手強化整體防詐韌性。

北富銀指出，防詐成效的關鍵，在於金融機構、警方與民眾三方建立起即時通報與信任合作的聯防機制。在識詐方面，北富銀對內設立「富邦洗防講堂」，定期辦理防詐課程、分行演練與主管訓練，強化全行識詐意識。對外則於官網設置反詐專區，開發防詐數位遊戲、製作多語指引與桌遊，並透過LINE與EDM等數位通路，主動傳遞最新詐騙手法與防範資訊，提升民眾辨識力。

針對詐騙防堵，北富銀則持續強化交易安全機制，導入AI技術開發「鷹眼識詐模型」，可即時偵測異常交易，透過分行、ATM、網銀與行動銀行等多元管道發出關懷提醒，並推出「鷹眼即時通」金融關懷服務；針對單筆大額匯款、定存解約等高風險交易，主動以簡訊與Email通知指定聯絡人，搭配高風險帳戶的多層控管與轉帳「冷靜期」等機制，有效防止衝動性或詐騙誘導下的交易，全面提升資產防護力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法