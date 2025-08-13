世芯-KY第2季獲利下滑 5奈米不如預期強勁影響下半年

世芯-KY第二季每股稅後純益16.36元。（取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股股后、ASIC廠世芯-KY（3661）今召開法說會並公布第2季財報，稅後純益為13.23億元，季減9.64%、年減16.64%，每股稅後純益16.36元，為近五季低點。目前主要營收來源5奈米來自AI加速器，但北美客戶需求未展現強勁動能，公司預期下半年及全年營收持平，但毛利率受惠產品組合優化等有利因素帶動，下半年將明顯改善、全年可望較去年提升。

世芯-KY指出，7奈米AI加速器專案出貨已於上半年結束，目前主要營收來源為5奈米AI加速器，但因北美客戶需求並未展現強勁動能，下半年出貨將逐漸趨緩，致使第3季、第4季營收表現相對平平。3奈米專案從第3季末延後到本季初，下半年有多個其他大型專案將開始執行，從5奈米製程轉移到3奈米的製程，將成為明年AI營收成長的動能。2奈米專案將在今年底開始貢獻營收。先進駕駛輔助系統車用晶片已取得訂單，計劃於明年量產，並有望成為前三大營收來源之一。

世芯-KY第2季營收91.44億元，季減12.79%、年減32.68%；毛利率20.64%，季減2.52個百分點、年增1.68個百分點；營業利益率12.59%，季減1.66個百分點、年增0.44個百分點；上半年累計營收196.29億元，年減18.46%；毛利率21.99%，年增3.1個百分點；稅後純益27.87億元，年減1.07%，每股稅後純益34.49元。

