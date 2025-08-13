晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國壽保戶年報揭「健走效益」 日走7500步住院率降25％

2025/08/13 21:51

根據調查，國泰保戶2024年平均壽命83.8歲，不分性別比全國平均多3歲。（記者王孟倫攝）根據調查，國泰保戶2024年平均壽命83.8歲，不分性別比全國平均多3歲。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國泰人壽13日公布「2025年保戶健康年報」，結果顯示國泰保戶2024年平均壽命83.8歲，不分性別比全國平均多3歲，保戶所處不同縣市、不健康情況也較全國低；國泰人壽也揭露「一好二壞三緩」的保戶健康趨勢，研究顯示每日健走達7500步的保戶，住院醫療發生率減少25%，建議全民可透過「緩生活三心法」，如緩走幾步、緩下生活、緩行觀路，就能保持自己身心健康輕鬆自在、揮別意外。

　《2025國泰人壽保戶健康年報》由國泰人壽專業團隊攜手公衛與精算領域三位專家學者，分別是臺灣大學流行病學與預防醫學研究所所長林先和、東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華及莊聲和，針對近六年保單資訊與理賠記錄，觀察保戶在健康狀況、疾病控制與生活行為上的變化趨勢。

這份年報數據顯示，在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障的國泰人壽保戶在各項關鍵健康指標表現優於全國。其中，最值得關注的「一項好機會」外溢保單創造的健走奇蹟，發現加入外溢保單的保戶，每日健走步數平均達到5463步，高於國人平均5000步；且進一步分析發現，每日健走達7500步的保戶有顯著的健康效益，包括住院發生率減少25%、早期疾病處置的比例則高出66%，顯示外溢保單有助保戶養成健康習慣，形成「走得多、病得少、發現早」的正向健康循環。

國泰人壽執行副總林昭廷指出，保戶健康年報是一份連結社會的健康倡議書，國泰人壽將每一筆資料背後的洞察，轉化為具體的行動與倡議，引導壽險業發展更貼近民眾需求的服務與保障，成為國人健康風險管理的夥伴。他表示，延續去年的三大優勢洞察，保戶擁有「較長的平均壽命」、「較好的健康管理」、「較佳的治療結果」等，今年進一步發現提升健康餘命的關鍵機會與風險警訊。

其次，國壽也從年報中洞察出導致生命年數損失的「兩項壞風險」，第一為心理健康危機，因蓄意自我傷害導致死亡保戶比預期壽命提早26.1年，同時也觀察到，精神疾患的高峰分別在青少年、青壯年及高齡族群，顯示心理健康問題亟需關注；第二為事故傷害，2024年造成1495個保戶家庭破碎，其中約四分之一為機車事故造成死亡，致使保戶比預期壽命提早20.8年，對家庭與社會帶來重大衝擊。

針對「一好二壞」健康趨勢，國泰人壽建議，可透過簡單、可天天重複做的「緩生活三心法」，守護健康與安全。包括：緩走幾步、健康保固」，透過每日穩定步行，累積基礎活動量，降低住院與慢性病風險，為健康加固防護；其次，「緩下生活、傾聽自我」，面對壓力與情緒困擾，聆聽觀照自我內心的聲音，適時調整生活節奏，維護心理健康。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財