國壽保戶年報揭「健走效益」 日走7500步住院率降25％

根據調查，國泰保戶2024年平均壽命83.8歲，不分性別比全國平均多3歲。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國泰人壽13日公布「2025年保戶健康年報」，結果顯示國泰保戶2024年平均壽命83.8歲，不分性別比全國平均多3歲，保戶所處不同縣市、不健康情況也較全國低；國泰人壽也揭露「一好二壞三緩」的保戶健康趨勢，研究顯示每日健走達7500步的保戶，住院醫療發生率減少25%，建議全民可透過「緩生活三心法」，如緩走幾步、緩下生活、緩行觀路，就能保持自己身心健康輕鬆自在、揮別意外。

《2025國泰人壽保戶健康年報》由國泰人壽專業團隊攜手公衛與精算領域三位專家學者，分別是臺灣大學流行病學與預防醫學研究所所長林先和、東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華及莊聲和，針對近六年保單資訊與理賠記錄，觀察保戶在健康狀況、疾病控制與生活行為上的變化趨勢。

請繼續往下閱讀...

這份年報數據顯示，在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障的國泰人壽保戶在各項關鍵健康指標表現優於全國。其中，最值得關注的「一項好機會」外溢保單創造的健走奇蹟，發現加入外溢保單的保戶，每日健走步數平均達到5463步，高於國人平均5000步；且進一步分析發現，每日健走達7500步的保戶有顯著的健康效益，包括住院發生率減少25%、早期疾病處置的比例則高出66%，顯示外溢保單有助保戶養成健康習慣，形成「走得多、病得少、發現早」的正向健康循環。

國泰人壽執行副總林昭廷指出，保戶健康年報是一份連結社會的健康倡議書，國泰人壽將每一筆資料背後的洞察，轉化為具體的行動與倡議，引導壽險業發展更貼近民眾需求的服務與保障，成為國人健康風險管理的夥伴。他表示，延續去年的三大優勢洞察，保戶擁有「較長的平均壽命」、「較好的健康管理」、「較佳的治療結果」等，今年進一步發現提升健康餘命的關鍵機會與風險警訊。

其次，國壽也從年報中洞察出導致生命年數損失的「兩項壞風險」，第一為心理健康危機，因蓄意自我傷害導致死亡保戶比預期壽命提早26.1年，同時也觀察到，精神疾患的高峰分別在青少年、青壯年及高齡族群，顯示心理健康問題亟需關注；第二為事故傷害，2024年造成1495個保戶家庭破碎，其中約四分之一為機車事故造成死亡，致使保戶比預期壽命提早20.8年，對家庭與社會帶來重大衝擊。

針對「一好二壞」健康趨勢，國泰人壽建議，可透過簡單、可天天重複做的「緩生活三心法」，守護健康與安全。包括：緩走幾步、健康保固」，透過每日穩定步行，累積基礎活動量，降低住院與慢性病風險，為健康加固防護；其次，「緩下生活、傾聽自我」，面對壓力與情緒困擾，聆聽觀照自我內心的聲音，適時調整生活節奏，維護心理健康。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法