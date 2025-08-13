晴時多雲

美國國債突破1108兆 川普關稅收入補不完

2025/08/13 21:31

美國7月關稅收入寫下277億美元的歷史新高，預算赤字也同步激增近20%，凸顯聯邦政府仍面臨財政挑戰。（路透資料兆）美國7月關稅收入寫下277億美元的歷史新高，預算赤字也同步激增近20%，凸顯聯邦政府仍面臨財政挑戰。（路透資料兆）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部12日表示，儘管美國7月關稅收入寫下277億美元（新台幣8299億元）的歷史新高，較去年同期猛增273%，但預算赤字也同步激增近20%至2910億美元（新台幣8.7兆元），顯示美國依舊入不敷出，而美國國債規模也首度突破37兆美元（新台幣1108.5兆元），為史上首見，凸顯美國聯邦政府仍面臨財政挑戰。

　綜合《路透》、《彭博》報導，美國財政部指出，7月聯邦政府總收入為3380億美元（新台幣10.1兆元），年增2%，但支出暴增10%至6300億美元（新台幣18.9兆元），創下歷年7月最高紀錄。

　2025會計年度迄今，美國關稅收入已達1420億美元（新台幣4.3兆元），6月時美國關稅猛增，還助美國聯邦政府出現罕見的270億美元（新台幣8089.2億元）盈餘，為2015年6月以來首見。美國財長貝森特先前預測，2025會計年度關稅收入可能上看3000億美元（約新台幣9兆元）。

　貝森特12日接受「福斯商業」頻道訪問表示，「我曾經預估3000億美元，但我認為有可能大幅上修」，並暗示關稅收入可能超過GDP（國內生產總值）1%。

　儘管關稅收入顯著增加，政府支出也持續上升，尤其是在醫療保健、社會安全退休計畫和公共債務利息方面。美國2025會計年度將於今年9月底結束，而截至7月的10個月內，預算赤字總額已達1.629 兆美元（新台幣48.8兆元），年增7%。

　《美聯社》報導，美國財政部最新公布的數據顯示，截至12日下午，美國國債規模已經突破37兆美元，有史以來首次突破這個門檻。 去年7月，美國國債才首度突破35兆美元（新台幣1048.6兆元），經過1年的時間就已增加2兆美元（新台幣59.9兆元）；而在40年前，美國國債規模在 9070 億美元（新台幣27兆元）左右。

　美國國會聯合經濟委員會（JEC）估計，按照目前平均每日增長速度，在大約 173 天內，債務將再增加1兆美元（約新台幣30兆元）。

　令人擔憂的是，美國債務恐在未來幾年進一步膨脹，居高不下的利率，加劇了債務困境。川普總統7月簽署生效的美國稅改和支出法案，已被多數經濟學家和國會預算辦公室（CBO）預估，將使未來10年美國國債增加4.1兆美元（新台幣122.8兆元）。

　這也是川普近來頻頻施壓美國聯準會（Fed）主席鮑爾快點降息的原因，他如果 Fed 將基準利率下調 3 個百分點，美國1年可以省下1兆美元利息。

　

