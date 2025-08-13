晴時多雲

和碩Q2每股賺0.11元 寫2012年Q1以來單季低點

2025/08/13 19:54

和碩Q2每股賺0.11元。（資料照）和碩Q2每股賺0.11元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）第二季財報表現遭遇逆風，包括產品結構改變、新事業認列一次性費用，加上匯兌損失影響，單季稅後淨利2.87億元，較首季下滑93.3%，比去年同期衰退93.9%，每股盈餘（EPS）0.11元，刷新2012年首季以來單季新低紀錄。

和碩第二季營收2673.36億元，季減1.9%、年增5.4%；毛利率3.1%，季減0.6個百分點、年減1.7個百分點；營益率0.6%，季減0.3個百分點、年減0.6個百分點。

2025上半年，和碩累計營收5397.69億元、年增7.1%，毛利率3.4%、年減1個百分點，營益率0.7%、年減0.5個百分點，稅後淨利45.91億元、年減48.1%，每股盈餘1.72元、年減48.1%。

相較去年同期，和碩今年第二季旗下資訊、通訊產品因關稅提前出貨，在產品結構上較為失利，因此相關業績呈現年減，消費型電子產品則為持平，不過，受惠於其他事業營收成長，單季營業額仍優於去年同期。與首季相比，資訊、消費型電子產品業績上揚，但通訊產品在銷售單價衰減之下呈現季減。

和碩認為，第三季筆電營收將比第二季下滑個位數百分比，通訊產品貢獻也可能同步季減，消費性電子產品則在旺季效應助攻之下業績增溫，且旗下先進伺服器出貨量將陸續逐步出現明顯成長。

