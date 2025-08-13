楊柳颱風侵襲 元大、宏泰啟動保戶關懷

楊柳颱風襲台，包括元大、宏泰及保誠人壽已啟動多項服務措施（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕受到楊柳颱風侵襲影響，為關懷公司保戶，今天（13日）包括元大人壽、宏泰人壽及保誠人壽等多家保險公司，宣布提出多項服務措施。

其中，在元大人壽方面，第一、主動理賠服務：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。

第二、續期保費緩繳：即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。第三、保險單借款免收利息：即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

第四、保險單借款利息展延：即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。第五、補發保險單免收工本費：受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

第六、保戶諮詢服務：提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

宏泰人壽表示，因應楊柳颱風來襲，並落實六心級服務之精神，特提供關懷服務措施如下：第1. 收費服務：凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。

第2. 繳息服務：保單借款週年日及保險費墊繳週年日為本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息緩繳三個月。第3. 製單服務：保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。

第4. 理賠服務：以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。第5. 諮詢服務：提供任何保單相關問題諮詢服務。

此外，保誠人壽「保戶關懷服務」機制，陸續擴大警戒範圍至不同縣市。保誠人壽提醒民眾應嚴加防範強風豪雨，做好防颱準備，同時貼心提供多元管道，讓服務不中斷，客服專線0809-0809-68。

保誠人壽也六大保戶關懷措施：包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等，提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。

