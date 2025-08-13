華碩Q3展望樂觀 AI產品助攻全年營益率4％至5％

華碩預期第三季PC產品營收將季增5%至10%，伺服器與顯示卡產品在高比較基期下維持穩定成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕筆電品牌大廠華碩（2357）今於法人說明會釋出樂觀展望，管理層預期第三季PC產品營收將季增5%至10%，伺服器與顯示卡產品在高比較基期下維持穩定成長，整體營收有望延續上半年動能。然而關稅提前拉貨影響全年出貨節奏，上下半年比重約落在 55:45 或 52:48，但公司對全年營益率仍有信心維持在4%至5%，關稅干擾在第三季可望降低，匯率影響則預計一季內趨穩。

AI業務方面，受惠GB200與B200系列出貨，華碩第二季AI伺服器營收比重逾15%，並於第三季底陸續交付多家全球雲端服務商GB300、B300大額訂單，預期第三、四季比重將維持甚至高於15%。AI PC 方面，若以整體NB營收計算，佔比約10%，排除非AI PC消費性筆電，佔比則達20%以上，外部市佔率逾25%，下半年將擴大價格帶涵蓋範圍，以加速提升滲透率。

華碩目前同步積極推進智慧物聯網（AIoT）應用，包括智慧交通、物聯網（IoT）解決方案，導入台灣最長隧道，此外，旗下智慧醫療產品取得泰國、美國、台灣與歐盟醫療級認證。公司強調，具備雲端、本地、邊緣運算的端到端 AI 解決方案，可應用於預測維護、自動化、個人化互動及進階數據分析，增添營運柴火。

在供應鏈韌性上，華碩主機板與PC生產據點已有逾90%轉移至泰國、越南及印尼，美國伺服器產線亦已投產運作。針對關稅，公司透過生產地分散降低衝擊，必要時將考慮轉嫁成本。海外產能轉換投資多在上半年完成，後續無大型新增計畫。

產品與品牌策略方面，電競業務持續強勁，Gaming PC 年增 30%、VGA年增 50%，ROG XBOX ALI 掌機與初音未來跨界聯名產品獲市場高度關注，多項產品榮獲國際設計獎項，進一步鞏固華碩在電競及創新領域的領導地位。

