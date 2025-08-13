電池盒廠精確第2季每股賺0.52元 連續4個季度獲利

電池盒廠精確（3162）公佈第2季財報，每股盈餘0.52元，已連續4個季度獲利。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）公佈第2季財報合併營收18.09億元，年增90.5%，受惠於中國電動車高速成長帶動電池盒需求暢旺，第2季稅後淨利6763萬元，每股盈餘0.52元，由去年同期虧損轉盈，已連續4個季度獲利。

累計上半年合併營收達36.48億元，年增1.22倍；稅後淨利1.33億元，每股盈餘1.02元，較去年同期每股虧損0.9元大增。精確今年股東會決定每股配發現金股利0.5元，配息率92.5%，為近7年以來首次配發股利，公司已公告除息交易日為8月14日。

請繼續往下閱讀...

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021-2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質研發技術提升及業務能量的擴張，接單量急速拉升。

從2024年第4季起公司陸續獲得比亞迪、長城、一汽、東風、廣汽、日產、forseven等多家車廠的訂單，接單金額超過30億人民幣，這些訂單將在未來5年內陸續交貨，保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

下半年進入車市的傳統旺季，再加上公司新訂單的持續量產，精確2025年營收及獲利能力成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法