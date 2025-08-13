晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北市危老1/3是「鳥籠案」 最小基地僅7個停車格

2025/08/13 10:28

北市今年每3個危老核准案就有1個是微型基地、鳥籠重建案。（記者徐義平攝）北市今年每3個危老核准案就有1個是微型基地、鳥籠重建案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市每3個危老核准案就有1個是微型基地、鳥籠重建案。根據台北市建管處最新發布，今年截至7月底，共核准39個危老案，其中高達13個基地面積不到100坪，鳥籠案占比高達33.33%，更有3個基地面積不到50坪。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老重建是要解決「都更條例」對最小劃定單元面積限制衍伸協商成本課題，但也因為拿掉最小基地規模的門檻，產生不少紙片屋、牙籤屋的案例。然而這類小面積基地要符合目前建築技術規則的施工、設備規範，恐怕要面對高施工成本、設備空間配置困難、高公設比、停車空間差等硬體限制，也間接影響市場接受度、投資報酬率，從都市發展、居住品質或是土地開發效益來說，仍有缺憾，對於投入的地主、建商、買方來說，所承擔的風險也相對較高。

攤開北市建管處發布的危老核准案統計，今年已核准的13個鳥籠案，散布在文山、士林、松山、信義、中山、大同、中正、內湖、萬華以及大安等10個行政區，房產業者指出，觀察今年危老核准案分布情形，幾乎在北市遍地開花。而今年核准的13個鳥籠危老案，基地面積最小的是坐落在中山北路二段上、僅33.27坪，相當台北市7.32個路邊停車格。

北市最小危老案 基地僅33.27坪

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，鳥籠重建案的出現，除與危老沒有最小基地規模限制外，也與建商、地主的心態和資金情況有關係。為了搶食危老重建商機，北市出現不少新的小型建商，這類建商為求財務穩健與儘快實現盈利，一開始就沒打算整合大基地重建，微型基地重建案成為快速開發、降低整合阻力的最佳選擇。另外，部分地主不願曠日費時等待重建，若有較急切的入住需求或者深怕夜長夢多，就會傾向同意微型基地重建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老要百分百同意，整合上本來就有難度，因此出現小基地狀況就很常見，但小基地先天條件受限，包括建築規劃、車位等都可能無法做到市場期待的產品，再加上這幾年營造成本大漲，對於小基地改建也會帶來考驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財