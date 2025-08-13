北市危老1/3是「鳥籠案」 最小基地僅7個停車格

北市今年每3個危老核准案就有1個是微型基地、鳥籠重建案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市每3個危老核准案就有1個是微型基地、鳥籠重建案。根據台北市建管處最新發布，今年截至7月底，共核准39個危老案，其中高達13個基地面積不到100坪，鳥籠案占比高達33.33%，更有3個基地面積不到50坪。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老重建是要解決「都更條例」對最小劃定單元面積限制衍伸協商成本課題，但也因為拿掉最小基地規模的門檻，產生不少紙片屋、牙籤屋的案例。然而這類小面積基地要符合目前建築技術規則的施工、設備規範，恐怕要面對高施工成本、設備空間配置困難、高公設比、停車空間差等硬體限制，也間接影響市場接受度、投資報酬率，從都市發展、居住品質或是土地開發效益來說，仍有缺憾，對於投入的地主、建商、買方來說，所承擔的風險也相對較高。

攤開北市建管處發布的危老核准案統計，今年已核准的13個鳥籠案，散布在文山、士林、松山、信義、中山、大同、中正、內湖、萬華以及大安等10個行政區，房產業者指出，觀察今年危老核准案分布情形，幾乎在北市遍地開花。而今年核准的13個鳥籠危老案，基地面積最小的是坐落在中山北路二段上、僅33.27坪，相當台北市7.32個路邊停車格。

北市最小危老案 基地僅33.27坪

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，鳥籠重建案的出現，除與危老沒有最小基地規模限制外，也與建商、地主的心態和資金情況有關係。為了搶食危老重建商機，北市出現不少新的小型建商，這類建商為求財務穩健與儘快實現盈利，一開始就沒打算整合大基地重建，微型基地重建案成為快速開發、降低整合阻力的最佳選擇。另外，部分地主不願曠日費時等待重建，若有較急切的入住需求或者深怕夜長夢多，就會傾向同意微型基地重建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老要百分百同意，整合上本來就有難度，因此出現小基地狀況就很常見，但小基地先天條件受限，包括建築規劃、車位等都可能無法做到市場期待的產品，再加上這幾年營造成本大漲，對於小基地改建也會帶來考驗。

