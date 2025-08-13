晴時多雲

AI熱潮助攻 軟銀股價今年飆漲逾57％ 孫正義重奪日本首富之位

2025/08/13 11:28

軟銀創辦人孫正義重奪日本首富地位。（歐新社）軟銀創辦人孫正義重奪日本首富地位。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在投資人對人工智慧（AI）前景的樂觀推動下，日本軟銀（SoftBank）股價今年迄今已飆逾57%，軟銀創辦人孫正義的財富也跟著大幅增加，根據《富比士》估計，孫正義的淨資產達505億美元（約新台幣1.51兆元），超越優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷創辦人柳井正（Tadashi Yanai）的468億美元（約新台幣1.46兆元），重奪日本首富地位。

《富比士（Forbes）》報導，2022年，軟銀旗下願景基金旗下投資部門累積巨幅虧損，導致軟銀股價暴跌，孫正義也因此將「日本首富」頭銜拱手讓給柳井正。

近來軟銀對AI相關公司的投資，特別是與ChatGPT開發商OpenAI的合作，被外界認為有助於軟銀成長奠定基礎。

由於OpenAI為非上市公司，投資人無法買到OpenAI股票，所以很多人轉而投資軟銀，當作參與AI熱潮的方式。

受投資人對AI前景的樂觀推動下，軟銀股價今年迄今已飆升57.57%。孫正義的財富也隨之水漲船高。根據《富比士》即時億萬富翁榜單，孫正義淨資產達505億美元，超越迅銷創辦人柳井正的468億美元，重登日本首富寶座。

截至台北時間13日早上11點02分左右，軟銀股價暫報1萬4550日圓，跌幅1.85%。

