焦點股》 長榮航太︰土洋法人加持 盤中創新高價

長榮航太盤中股價創新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太軍工股長榮航太（2645）受惠無人機題材持續發酵，今日早盤股價一度攻高到174.5元，創歷史新高價，截至9:57分，股價暫報170.5元，上漲10元，漲幅6.23%，成交量逾1.07萬張。

外資、投信昨日同步買超長榮航太，分別買超1088張、350張，總計三大法人買超1287張。

請繼續往下閱讀...

長榮航太第二季營收為46.7億元，年增17%，其中，無人機驗收通過認列營收，帶動製造業務營收占比提升至22%，業外因認列轉投資長異虧損，以及匯兌損失，使獲利年減46.5%至2.7億元，每股稅後盈餘0.72元，上半年每股稅後盈餘2.21元。

市場法人指出，長榮航太在製造業務逐季回升下，今年全年營收將成長，明年在製造、維修業務同步成長，營收、獲利可望持續成長，而無人機業務有機會成為新的成長動能。

長榮航太2024年取得國防部軍用商規無人機標案中的「艦載型監偵無人機」，標案合計為16架及4.02億元。長榮航太已於上半年交付第一批，並在第一季由國防部驗收並認列營收，其餘將在今年底交付完畢並完成驗收。

國防部之前公布台灣規模最大的軍用商規無人機採購計畫，將採購4.87萬架無人機及金額達近500億元，其中，2026年預計採購1.12萬架各型無人機、2027年再增購3.74萬架無人機。長榮航太具備發展無人機的優勢，只要再拿到國防部新訂單，將成為未來2年營收成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法