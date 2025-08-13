焦點股》長興︰傳取得「神山」訂單 直衝漲停

傳取得台積電先進封裝材料訂單，長興直衝漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕市場傳出化工股長興（1717）取得台積電（2330）先進封裝材料訂單，今日股價開盤直衝漲停31.9元，截至9:44分為止，成交量達8450張，漲停委買張數超過1.6萬張。

法人報告指出，長興擊敗日商大廠首度取得台積電先進封裝材料訂單，預計2026年量產，成為蘋果明年新款iPhone與Mac處理器的獨家封裝材料供應商，分別提供MUF（模塑底部填充）與LMC（液態封裝材料）；仔細觀察長興網站可發現，長興在新材料項下的確有「晶圓級液態封裝材料」，不光只是應用在MUF，扇入型（Fan-in）與扇出型（InFo）也都可使用。

日前長興公告上半年營收204.65億元、年減5.2％；稅後淨利7.02億元、每股稅後盈餘（EPS）0.6元，同時長興指出，AI伺服器帶動IC載板及PCB供應鏈需求，電子材料包括乾膜光阻及真空壓膜設備均可望受惠，預料下半年可迎接傳統旺季。

