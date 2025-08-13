焦點股》緯創：利多出盡 帶量殺盤

緯創看好下半年AI伺服器業務持續成長，全年相關業績表現年增3位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠緯創（3231）昨日公布第2季每股稅後盈餘（EPS）2.2元，創下歷史單季新高表現，今年上半年EPS來到4.06元，同寫歷史新猷，不過由於第2季本業獲利較首季衰退，獲利成長主要是業外貢獻，今日遭到市場解讀為利多出盡，空方士氣大振、帶量出貨，截至上午9時38分暫報120.5元，跌幅4.37%，成交量5萬6892張。

緯創看好下半年AI伺服器業務持續成長，全年相關業績表現年增3位數百分比。為持續優化資金運用，集團已決定擬以不低於1100萬美元（約新台幣3.29億元）的價格處分集團所持有的Tube Incorporated全部股份，並以不超過6250萬美元（約新台幣18.6億元）的金額，授權美國全資子公司Wistron InfoComm Corporation改良達拉斯廠區，以因應AI相關售後服務業務發展需求。

緯創董事長林憲銘昨日針對台灣關稅問題發表看法，認為全球各國同樣感到頭痛，政府團隊已付出相當努力，台灣產業應更有合作精神，面對不可預測的對象，必須順著對方的邏輯分析、耐心布局，反覆努力才能爭取對己方有利的結果。看好現在關稅由於已對產業造成較大的波動，後續情況不致更差。

