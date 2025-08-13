焦點股》華邦電：DDR4翻漲 下半年營運現轉機

晴時多雲

2025/08/13 10:00

左為華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）左為華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）受DDR4合約價上漲等利多激勵，今股價續漲，截至9點30分，股價暫報18.6元，上漲0.15元、連2漲，成交量2.43萬張。

美光科技因DRAM產品定價改善、AI運算需求推升高頻寬記憶體（HBM）供應吃緊，於11日宣布上修第4季財測；集邦科技最新調查顯示，供應商優先將DDR4資源分配給伺服器市場，DDR4市場下半年供不應求，已出現結構性缺貨，調升對第3季消費性DDR4合約價預估季漲幅達85%至90%，LPDDR4X合約價也預估季增38%至43%。

華邦電日前法說會也預估DDR3、DDR4價格將自第三季開始上漲，漲勢將延續到明年，主要需求來自於電視、網通、智慧家庭、監控、無人機等應用，今年下半年將採16奈米製程量產8Gb DDR4。SLC NAND快閃記憶體供給也吃緊，董事會已通過資本支出46.68億元，預計在台中廠增加產能。

不過，華邦電第2季因新台幣升值、當時記憶體報價處於不利情況有關，影響第2季毛利率下滑至22.7%，季減2.9個百分點、年減10.4個百分點，稅後虧損13.1億元，稅後每股虧損0.29元，連虧4季，上半年累計稅後虧損24億元，稅後每股虧損0.53元。下半年可望隨著價格上漲，營運出現轉機可期。

