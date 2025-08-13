日本流量5000萬部落客介紹「高雄港」 比日本3港口還厲害！

長榮海運（2603）一艘貨櫃船停靠在台灣高雄港。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高雄港是台灣最大的國際港口，也是世界排名前列的貨櫃港，日本千萬流量部落客在網路上發文介紹，2024年，預計高雄港的貨櫃裝卸量將達到約923萬標準箱（TEU），超過神戶港、大阪港和橫濱港的總和。

Re-urbanization在X（前Twitter）上發文介紹，長榮的巨型貨櫃船，每艘船體長度超過300米，足以展現高雄港口的規模，預計2024年，高雄港的貨櫃裝卸量將達到約923萬標準箱，超過神戶港、大阪港和橫濱港的總和。

部落格「Re-urbanization」，每月擁有70.5萬瀏覽量，總瀏覽量超過5000萬，報導全國各地的摩天大樓和重建項目。

根據神戶市官方網站的數據顯示，2024年神戶港貨櫃裝卸量約為277萬TEU；《Kaiji Press》報導，大阪港2024年貨櫃裝卸量約為201.7萬TEU；橫濱市政廳官方網站則公布，橫濱港2024年貨櫃裝卸量約為308萬TEU。

而根據台灣港務公司公布數據顯示，2024年本業營業收入達228億元，創歷史新高，貨運量也較前1年成長，其中高雄港的貨櫃裝卸量，去年達922.8萬TEU。

