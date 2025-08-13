晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金重摔後守住3300美元 專家驚人預測：將飆破5080美元新高

2025/08/13 09:04

黃金週二（12日）漲跌互見。（彭博資料照）黃金週二（12日）漲跌互見。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（12日）漲跌互見，而分析師預估，金價到2026年第1季度可能達每盎司4000美元，在極端情況下，甚至有望觸及每盎司5080美元。

黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3347.34美元；紐約12月黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3399美元，該期貨週一下跌逾2%，因美國總統川普在Truth Social上澄清，黃金將不在特定國家關稅範圍。

美國7月CPI月升0.2%，從6月的0.3%趨緩，年升幅則為2.7%。美國本週其他重要數據包括生產者價格指數（PPI）、上周初領失業救濟金人數，以及零售銷售。

另一方面，美國和中國宣布關稅休兵期再度延遲90天，不會對彼此貨物加徵3位數關稅。

Forex市場分析師希拉爾（Razan Hilal）說，由於投資人仍在消化最新的關稅消息，金價將在重要的支撐和阻力價位之間盤整。ING集團分析師Warren Patterson和Ewa Manthey則在最新報告中上調黃金價格預期，預計第3季度均價為3400美元/盎司、第4季度為3450美元/盎司，並有望在明年第1季度突破3500美元/盎司。

《Fxempire》則分析，從長期圖表來看，黃金市場已經處於上漲趨勢一段時間了，認為黃金市場將試圖衝擊3500美元的水平，如果能突破這一水平，那後市將呈現利多。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）則較為樂觀，表示金價到2026年第1季度可能達到4000美元/盎司，在極端情況下，甚至有望觸及5080美元/盎司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財