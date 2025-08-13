黃金重摔後守住3300美元 專家驚人預測：將飆破5080美元新高

黃金週二（12日）漲跌互見。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（12日）漲跌互見，而分析師預估，金價到2026年第1季度可能達每盎司4000美元，在極端情況下，甚至有望觸及每盎司5080美元。

黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3347.34美元；紐約12月黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3399美元，該期貨週一下跌逾2%，因美國總統川普在Truth Social上澄清，黃金將不在特定國家關稅範圍。

美國7月CPI月升0.2%，從6月的0.3%趨緩，年升幅則為2.7%。美國本週其他重要數據包括生產者價格指數（PPI）、上周初領失業救濟金人數，以及零售銷售。

另一方面，美國和中國宣布關稅休兵期再度延遲90天，不會對彼此貨物加徵3位數關稅。

Forex市場分析師希拉爾（Razan Hilal）說，由於投資人仍在消化最新的關稅消息，金價將在重要的支撐和阻力價位之間盤整。ING集團分析師Warren Patterson和Ewa Manthey則在最新報告中上調黃金價格預期，預計第3季度均價為3400美元/盎司、第4季度為3450美元/盎司，並有望在明年第1季度突破3500美元/盎司。

《Fxempire》則分析，從長期圖表來看，黃金市場已經處於上漲趨勢一段時間了，認為黃金市場將試圖衝擊3500美元的水平，如果能突破這一水平，那後市將呈現利多。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）則較為樂觀，表示金價到2026年第1季度可能達到4000美元/盎司，在極端情況下，甚至有望觸及5080美元/盎司。

