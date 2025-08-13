八方雲集第2季每股賺2.89元 美國首間快餐新型態門市年底開幕

八方雲集（2753）公布第2季合併營收達21.08億元，較去年同期成長10.14%，稅後淨利1.93億元、每股盈餘2.89元（八方雲集提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲八方雲集（2753）公布第2季合併營收達21.08億元，較去年同期成長10.14%，稅後淨利1.93億元、每股盈餘2.89元，主要受惠於台灣市場「汰弱留強」的展店策略持續發威，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨成長36家，資源集中效益顯現。

累計上半年合併營收達42.85億元，較去年同期大幅成長11.53%，創下歷史同期新高，稅後淨利達3.88億元，年增31.08%，每股盈餘5.81元，董事會決議配發每股現金股利4元。

八方雲集今年持續積極展店，截至7月底美國店數已達12家，第12家門市已於南加州阿卡迪亞完成開設，集團全球總店數達1370家，其中台灣1280家、香港78家、美國12家，多品牌多店數協同效應帶動整體營運效益明顯提升。

美國最新祭出對等關稅20%、半導體關稅100%等貿易政策，加速台廠海外布局腳步，其中像是環球晶、鴻海、廣達、英業達、緯創、仁寶等，都已在德州設廠布局，整個德州科技聚落儼然成形。

八方雲集表示，德州擁有超過3000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，隨著眾多台灣科技企業在德州落地深耕，當地台商科技聚落日趨成熟，對於同樣來自台灣的正宗台灣味將可以滿足熟悉的餐飲需求，無疑是為集團在德州的布局策略帶來絕佳契機。

八方雲集已於今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在今年底前同步開幕，目前美國還有7家門市已完成簽約，包括北加州2家、南加州2家及德州3家，都將配合各州法令要求，逐步完成展店計畫，未來加州與德州雙核心布局成熟化後，將有利於更多海外市場的快速複製。

