市場聚焦美國庫存數據與需求放緩 國際油價走跌

國際油價週二（12日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（12日）下跌，因交易員正等待美國能源資訊署（EIA）即將公布的庫存報告，並開始預期9月初夏季駕車旺季結束後的需求下滑。

美國西德州中級原油期貨收每桶63.17美元，下跌79美分，跌幅1.24%。

布蘭特原油期貨收每桶66.12美元，下跌51美分，跌幅0.77%。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「這主要還是季節性因素。股市沒有給油市帶來任何支撐，而最新公布的通膨數據表現正面，並顯示有降息的可能性。」

基爾杜夫指出，推動原油需求的柴油需求似乎正在減弱。本週二與週三（13日），美國石油協會（API）及EIA將分別公布的庫存報告，可能會顯示需求走軟的跡象。

OPEC與EIA發布的最新展望均指出，今年全球產量將增加，但預期美國產量在2026年將下降，而全球其他地區的石油與天然氣產量將增加。

另一項可能影響油市的因素是，美國總統川普與俄羅斯總統普廷預計將於週五（15日）於阿拉斯加會晤，討論結束俄烏戰爭事宜。

德國商業銀行在一份報告中表示：「如果週五的會談能讓烏克蘭的停火甚至和平協議更近一步，川普可能會在2週後關稅生效前，暫停上週對印度加徵的次級關稅，否則，我們可能會看到對其他購買俄油國家（如中國）祭出更嚴厲的制裁。」

