晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛警告關稅衝擊美經濟 川普砲轟CEO索羅門

2025/08/13 10:33

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（12日）砲轟高盛（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon），稱高盛錯誤地預測關稅將傷害美國經濟，並質疑索羅門是否該繼續領導這家華爾街機構。

《路透》報導，高盛執行長索羅門是川普砲火最新攻擊的企業高層，凸顯出企業對於關稅的的敏感度，同時，高盛也是最新1家面臨白宮施壓的華爾街銀行，在此之前，川普曾批評摩根大通（JPMorgan Chase）和美國銀行（BofA）拒絕向部份人士提供銀行服務。

川普在社群發文稱，關稅成本主要由外國公司和政府承擔。但索羅門和高盛卻拒絕給予應有的讚揚，他們對市場影響和關稅本身都做出了錯誤的預測。川普表示，索羅門或許應該專注當1名DJ，這是他很久以前就放棄的嗜好，而不是費心經營1家大型金融機構。

針對川普的攻擊，高盛發言人拒絕置評；白宮則未立即回應。雖然川普沒有具體說明他講的是高盛哪項研究，但這家華爾街投行和許多同行一樣，對於川普的關稅持悲觀看法。

高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）為首的分析師團隊，在週一（11日）發佈的1份報告中表示，截至6月，美國消費者已承擔22％的關稅成本，如果近期關稅保持同樣的走勢，這一數字可能會增至67％。今年4月，高盛還警告，美國大規模關稅將對全球經濟成長造成壓力，並促使聯準會（Fed）比先前預期更大幅降息。

川普直言，索羅門應該去找1位新的經濟學家。針對報導，哈哲斯也拒絕置評。

關稅已成為企業和銀行的敏感話題，摩根大通資產管理公司1名資深投資策略師今年表示，他並未發表一些關於美國關稅的評論，因為擔心自己任何的發言會對同事和這家華爾街銀行造成影響。

其他公司也面臨關稅壓力，今年4月，白宮指責亞馬遜（Amazon）計劃根據新關稅對商品進行定價，此舉是「敵對和政治行為」，亞馬遜隨後澄清這只是一個想法最終並未落實。川普5月也曾稱，沃爾瑪（Walmart）應該承擔關稅，而不是漲價。

川普也在其他議題上廣泛攻擊企業老闆和華爾街銀行，川普上週要求英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip Bu-Tan）辭職，理由是他與中國公司的關係，並多次將砲口對向蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），指責他在美國銷售的iPhone都在境外生產。

高盛執行長索羅門（David Solomon）。（美聯社資料照）高盛執行長索羅門（David Solomon）。（美聯社資料照）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財