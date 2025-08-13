高盛警告關稅衝擊美經濟 川普砲轟CEO索羅門

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（12日）砲轟高盛（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon），稱高盛錯誤地預測關稅將傷害美國經濟，並質疑索羅門是否該繼續領導這家華爾街機構。

《路透》報導，高盛執行長索羅門是川普砲火最新攻擊的企業高層，凸顯出企業對於關稅的的敏感度，同時，高盛也是最新1家面臨白宮施壓的華爾街銀行，在此之前，川普曾批評摩根大通（JPMorgan Chase）和美國銀行（BofA）拒絕向部份人士提供銀行服務。

川普在社群發文稱，關稅成本主要由外國公司和政府承擔。但索羅門和高盛卻拒絕給予應有的讚揚，他們對市場影響和關稅本身都做出了錯誤的預測。川普表示，索羅門或許應該專注當1名DJ，這是他很久以前就放棄的嗜好，而不是費心經營1家大型金融機構。

針對川普的攻擊，高盛發言人拒絕置評；白宮則未立即回應。雖然川普沒有具體說明他講的是高盛哪項研究，但這家華爾街投行和許多同行一樣，對於川普的關稅持悲觀看法。

高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）為首的分析師團隊，在週一（11日）發佈的1份報告中表示，截至6月，美國消費者已承擔22％的關稅成本，如果近期關稅保持同樣的走勢，這一數字可能會增至67％。今年4月，高盛還警告，美國大規模關稅將對全球經濟成長造成壓力，並促使聯準會（Fed）比先前預期更大幅降息。

川普直言，索羅門應該去找1位新的經濟學家。針對報導，哈哲斯也拒絕置評。

關稅已成為企業和銀行的敏感話題，摩根大通資產管理公司1名資深投資策略師今年表示，他並未發表一些關於美國關稅的評論，因為擔心自己任何的發言會對同事和這家華爾街銀行造成影響。

其他公司也面臨關稅壓力，今年4月，白宮指責亞馬遜（Amazon）計劃根據新關稅對商品進行定價，此舉是「敵對和政治行為」，亞馬遜隨後澄清這只是一個想法最終並未落實。川普5月也曾稱，沃爾瑪（Walmart）應該承擔關稅，而不是漲價。

川普也在其他議題上廣泛攻擊企業老闆和華爾街銀行，川普上週要求英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip Bu-Tan）辭職，理由是他與中國公司的關係，並多次將砲口對向蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），指責他在美國銷售的iPhone都在境外生產。

