不只輝達！白宮又出招了：賣中國晶片「分紅」 恐擴及更多公司

2025/08/13 09:03

輝達和超微半導體已同意將他們向中國出售人工智慧（AI）晶片收入的15％上交川普政府。（路透資料照）輝達和超微半導體已同意將他們向中國出售人工智慧（AI）晶片收入的15％上交川普政府。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）與超微（AMD）同意，將其對中國銷售特定晶片的收益15%交給美國政府，作為換取出口中國許可的條件。白宮透露，這項模式未來可能擴展至更多企業，目前商務部仍在釐清合法性與具體執行方式。

綜合外媒報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上表示，這項安排目前僅涉及輝達與超微兩家公司，「未來或許會擴及其他公司」。

李威特強調，這是川普（Donald Trump）及其貿易團隊提出的創新構想，目的是為美國民眾與納稅人爭取更好的協議。

日前川普證實，與輝達達成協議，美國政府將批准H20晶片，以及超微的MI308晶片出口許可，以換取15%的分紅。但美國官員指出，川普政府尚未決定這筆收益分成的用途。

川普在接受媒體訪問時說，「我說，如果我要批准，就希望你們替國家付出一些代價，因為我是在給你們放行。」

但與此同時，《彭博》報導，中國政府近日已要求本地企業避免在涉及國安或政府項目的工作中使用輝達H20晶片。

