關稅收入激增 美國7月赤字仍大增近20％至2910億美元

7月美國關稅收入增加近210億美元，預算赤字仍增近20％。（路透資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週二（12日）表示，儘管總統川普（Donald Trump）的政策使關稅收入增加近210億美元（約新台幣6297.9億元），但美國政府7月預算赤字仍大增近20％，達到2910億美元（約新台幣8.72兆元），支出成長速度仍快於收入成長。

《路透》報導，美國7月赤字較去年同期增加19％，即470億美元（約新台幣1.4兆元）。當月收入增加2％，80億美元（約新台幣2399.2億元），達到3380億美元（約新台幣10.13兆元），支出增加10％，即560億美元（約新台幣1.67兆元），達到6300億美元（約新台幣18.89兆元），創下當月歷史新高。

美國財政部表示，由於今年7月工作日比去年少，如果調整這一差額，收入將增加約200億美元（約新台幣5998億元），赤字約為2710億美元（約新台幣8.12兆元）。

財政部官員指出，由於川普上調關稅稅率，7月海關淨收入從去年同期的約71億美元（約新台幣2129.2億元）增至約277億美元（約新台幣8307.2億元）。自4月以來，美國海關收入穩定成長，與6月漲幅基本一致。

川普宣稱，他的關稅收入為美國帶來數十億美元的收入，但這些關稅基本上是由進口商品的公司所支付，而部份成本以漲價的方式轉嫁給消費者。據統計，本會計年度前10個月，美國關稅總額已達1357億美元（約新台幣4.06兆元），比去年同期增加730億美元（約新台幣2.18兆元），漲幅116％。

整體預算來看，今年至今美國赤字為1.629兆美元（約新台幣48.85兆元），較去年同期增7％，即1120億美元（約新台幣3.35兆元）。財政收入增6％，即2620億美元（約新台幣7.85兆元），達到4.347兆美元（約新台幣130.36兆元），創下10個月以來最高；支出增7％，3740億美元（約新台幣11.21兆元），達到5.975兆美元（約新台幣179.19兆元），同創10個月最高。

