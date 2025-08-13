美股創高、15％關稅不疊加雙利多！日股大漲568點觸及43286點新天價

美股創高、15%關稅雙利多，日股大漲568點觸及43286點新天價。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會下個月降息可能性增加，美股再創新高，加上日本與韓國對等關稅確定15%，在利多激勵下，日韓股週三（12日）大漲逾1%，而日股早盤開高，大漲568點，來到43286點，再刷新天價。

日股開盤直接突破43000點，以43210點開出，上漲492點或1.15%，指數開高走高，一度來到43286點，漲568點或1.32%，再刷新天價，登高後漲勢收斂，截至台北時間8點 16分，報43046點，漲0.77%。

請繼續往下閱讀...

南韓綜合指數開盤也直接突破3200點，以3225.4點開出，指數上漲35.49點或1.11%，指數一度來到3226.37點，截至台北時間8點18分，報3212.92點，漲0.72%。

美國通膨數據符合預期，聯準會下個月降息的可能性增加，週二美股道瓊工業指數上漲483點、1.1％，標普500指數上漲1.13％，那斯達克指數上漲1.39％，費城半導體指數漲幅近3％，台積電ADR漲0.91％，收在244.29美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法