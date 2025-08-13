晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股創高、15％關稅不疊加雙利多！日股大漲568點觸及43286點新天價

2025/08/13 08:26

美股創高、15%關稅雙利多，日股大漲568點觸及43286點新天價。（彭博資料照） 美股創高、15%關稅雙利多，日股大漲568點觸及43286點新天價。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會下個月降息可能性增加，美股再創新高，加上日本與韓國對等關稅確定15%，在利多激勵下，日韓股週三（12日）大漲逾1%，而日股早盤開高，大漲568點，來到43286點，再刷新天價。

日股開盤直接突破43000點，以43210點開出，上漲492點或1.15%，指數開高走高，一度來到43286點，漲568點或1.32%，再刷新天價，登高後漲勢收斂，截至台北時間8點 16分，報43046點，漲0.77%。

南韓綜合指數開盤也直接突破3200點，以3225.4點開出，指數上漲35.49點或1.11%，指數一度來到3226.37點，截至台北時間8點18分，報3212.92點，漲0.72%。

美國通膨數據符合預期，聯準會下個月降息的可能性增加，週二美股道瓊工業指數上漲483點、1.1％，標普500指數上漲1.13％，那斯達克指數上漲1.39％，費城半導體指數漲幅近3％，台積電ADR漲0.91％，收在244.29美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財