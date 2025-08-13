不是單純買黃金！亞洲富豪家族靠「各式玩法」撈取豐厚利潤

黃金價格不斷上漲，屢創歷史新高，這讓市場交易變得更加熱絡。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格不斷上漲，屢創歷史新高，這讓市場交易變得更加熱絡。外媒指出，在亞洲的超級富豪圈中，一些家族辦公室如今不再透過中間商，而是直接進入黃金交易產業，像專業交易員一樣融資、運輸、再轉售金條。

《彭博》報導，Cavendish Investment是一間由香港某家珠寶公司前董事長所經營的多家族辦公室，它今年將約3分之1的投資組合分配到實體黃金交易，貴金屬經銷商J. Rotbart & Co.與Goldstrom也與亞洲超級富豪家族交易。

請繼續往下閱讀...

Cavendish 從肯亞及其他非洲國家的小型礦山採購黃金，空運至香港，進行提煉加工後，再以市價出售給全亞洲的富裕客戶及中國的戰略買家。Cavendish管理合夥人雅克坦（Jean-Sebastien Jacquetin）說：「現在是賣方市場，我們相信有大約一年的機會窗口可趁機獲利」。但他拒絕透露公司管理資產規模，以及投入該項交易的總金額。

儘管市場擔心，黃金行情可能不會一直火熱下去，但眼下的利潤仍相當誘人，以Cavendish 和其合作夥伴當例子，其每批往返運輸的黃金都能獲得 5% 至 10% 的價差利潤。而在出貨前，黃金會先進行初步檢驗，以分析成分並計算出口稅。隨後，未經加工的黃金會運抵香港國際機場的專用貨運站，並迅速送往當地精煉廠進行火試驗。數天後黃金便會送入私人金庫，或經邊境轉往中國內地買家，其中一些買家是國有企業。

報導提到，亞洲富裕投資者對黃金展現了強勁需求。根據 2025 年滙豐銀行的調查，香港投資者對黃金的配置在一年內增加一倍多；中國市場的變化同樣明顯，配置黃金比例從一年前的 7% 提升至 15%。該調查覆蓋了 12 個市場逾 1 萬名富裕投資者。

貴金屬經紀商 J. Rotbart & Co. 的創辦人兼管理合夥人羅特巴特（Joshua Rotbart）表示：「亞洲家族對黃金的理解遠比西方家族深入，因為它長期是文化的一部分。他們明白必須把這項投資當成一門生意來做。」

一些富豪則選擇將黃金出租。據羅特巴特與 Goldstrom 表示，阿聯與香港的億萬富豪家族透過將實體金條租借給當地珠寶商，可獲得 3% 至 4% 的報酬率，相當於在價格升值之外再加一層收益，把避險資產變成產生複利的現金機器。

其他家族則與 Goldstrom 和 J. Rotbart & Co. 展開分潤合作；還有人利用套利機會，在杜拜購買折價金條，再在需求旺盛且物流暢通的香港加價轉售。據 Goldstrom 與羅特巴特高層透露，富裕家族還可將實體黃金作為抵押品，為股票、加密貨幣與房地產等其他投資籌措資金。

Goldstrom 執行董事圖希（Patrick Tuohy）表示：「在亞洲幾乎任何地方，人們購買黃金的比例都遠高於西方。大家持有黃金是因為他們知道，到了需要時總能套現。」

美國巨額財政赤字壓力與聯準會可能降息，恐使美元走弱，這將令以美元計價的黃金對大多數買家而言更便宜，同時提升黃金這類不孳息資產的避險吸引力。德意志銀行預測，2026 年金價均價為每盎司 3700 美元；高盛則看高至 4000 美元，皆高於 8 月 11 日的約 3375 美元左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法