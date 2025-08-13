晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

不是單純買黃金！亞洲富豪家族靠「各式玩法」撈取豐厚利潤

2025/08/13 10:26

黃金價格不斷上漲，屢創歷史新高，這讓市場交易變得更加熱絡。（路透）黃金價格不斷上漲，屢創歷史新高，這讓市場交易變得更加熱絡。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格不斷上漲，屢創歷史新高，這讓市場交易變得更加熱絡。外媒指出，在亞洲的超級富豪圈中，一些家族辦公室如今不再透過中間商，而是直接進入黃金交易產業，像專業交易員一樣融資、運輸、再轉售金條。

《彭博》報導，Cavendish Investment是一間由香港某家珠寶公司前董事長所經營的多家族辦公室，它今年將約3分之1的投資組合分配到實體黃金交易，貴金屬經銷商J. Rotbart & Co.與Goldstrom也與亞洲超級富豪家族交易。

Cavendish 從肯亞及其他非洲國家的小型礦山採購黃金，空運至香港，進行提煉加工後，再以市價出售給全亞洲的富裕客戶及中國的戰略買家。Cavendish管理合夥人雅克坦（Jean-Sebastien Jacquetin）說：「現在是賣方市場，我們相信有大約一年的機會窗口可趁機獲利」。但他拒絕透露公司管理資產規模，以及投入該項交易的總金額。

儘管市場擔心，黃金行情可能不會一直火熱下去，但眼下的利潤仍相當誘人，以Cavendish 和其合作夥伴當例子，其每批往返運輸的黃金都能獲得 5% 至 10% 的價差利潤。而在出貨前，黃金會先進行初步檢驗，以分析成分並計算出口稅。隨後，未經加工的黃金會運抵香港國際機場的專用貨運站，並迅速送往當地精煉廠進行火試驗。數天後黃金便會送入私人金庫，或經邊境轉往中國內地買家，其中一些買家是國有企業。

報導提到，亞洲富裕投資者對黃金展現了強勁需求。根據 2025 年滙豐銀行的調查，香港投資者對黃金的配置在一年內增加一倍多；中國市場的變化同樣明顯，配置黃金比例從一年前的 7% 提升至 15%。該調查覆蓋了 12 個市場逾 1 萬名富裕投資者。

貴金屬經紀商 J. Rotbart & Co. 的創辦人兼管理合夥人羅特巴特（Joshua Rotbart）表示：「亞洲家族對黃金的理解遠比西方家族深入，因為它長期是文化的一部分。他們明白必須把這項投資當成一門生意來做。」

一些富豪則選擇將黃金出租。據羅特巴特與 Goldstrom 表示，阿聯與香港的億萬富豪家族透過將實體金條租借給當地珠寶商，可獲得 3% 至 4% 的報酬率，相當於在價格升值之外再加一層收益，把避險資產變成產生複利的現金機器。

其他家族則與 Goldstrom 和 J. Rotbart & Co. 展開分潤合作；還有人利用套利機會，在杜拜購買折價金條，再在需求旺盛且物流暢通的香港加價轉售。據 Goldstrom 與羅特巴特高層透露，富裕家族還可將實體黃金作為抵押品，為股票、加密貨幣與房地產等其他投資籌措資金。

Goldstrom 執行董事圖希（Patrick Tuohy）表示：「在亞洲幾乎任何地方，人們購買黃金的比例都遠高於西方。大家持有黃金是因為他們知道，到了需要時總能套現。」

美國巨額財政赤字壓力與聯準會可能降息，恐使美元走弱，這將令以美元計價的黃金對大多數買家而言更便宜，同時提升黃金這類不孳息資產的避險吸引力。德意志銀行預測，2026 年金價均價為每盎司 3700 美元；高盛則看高至 4000 美元，皆高於 8 月 11 日的約 3375 美元左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財