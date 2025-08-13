聚鼎涉詐偽發行有價證券 董事長朱復華500萬交保

晴時多雲

2025/08/13 07:51

聚鼎（6224）5年前為了收購漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板及線路板事業部門（TCLAD），而辦理現金增資並發行新股涉隱匿TCLAD營收、財務等重要資訊，檢方昨約談聚鼎董事長朱復華（圖中），今訊後諭令他500萬元交保。（資料照）聚鼎（6224）5年前為了收購漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板及線路板事業部門（TCLAD），而辦理現金增資並發行新股涉隱匿TCLAD營收、財務等重要資訊，檢方昨約談聚鼎董事長朱復華（圖中），今訊後諭令他500萬元交保。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，保護元件大廠聚鼎（6224）2020年宣布斥資7.8億元，透過子公司聚燁科技，收購漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板及線路板事業部門（TCLAD），隔月隨即辦理現金增資13.41億元發行新股，以完成交易，未料卻在說明會隱匿TCLAD的營收、財務等重要資訊，致投資人虧損。

聚鼎（6224）5年前為了收購漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板及線路板事業部門（TCLAD），而辦理現金增資並發行新股涉隱匿TCLAD營收、財務等重要資訊，檢方昨約談聚鼎時任財務長侯全興（圖中），今訊後諭令他200萬元交保。（資料照）聚鼎（6224）5年前為了收購漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板及線路板事業部門（TCLAD），而辦理現金增資並發行新股涉隱匿TCLAD營收、財務等重要資訊，檢方昨約談聚鼎時任財務長侯全興（圖中），今訊後諭令他200萬元交保。（資料照）

台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索，並約談聚鼎公司董事長朱復華、時任財務長侯全興，訊後依違反證券交易法諭令朱500萬元交保、侯200萬元交保。

聚鼎科技是在1997年成立並於並新竹科學園區設廠，資本額約8億元，是一家PPTC（高分子正溫度係數）製造公司。

本案則發生於2020年7月，聚鼎當時代子公司聚燁科技發布重訊指，聚燁科技要斥資2600萬美元（約7.8億元）收購TCLAD全部資產及業務；隔月再度宣布，為充實聚燁科技資本額以營運及完成收購，因此辦理現金增資新台幣13.41億元，並發行新股2980萬普通股。

但時間到了2023年，聚鼎董事張忠本曾向媒體揭露說，聚鼎用7億多元併購美國廠，2年內已經虧光所有投入資金，甚至於臉書PO文指：「「TCLAD廠在聚鼎併購前1年的業績已巨幅下滑，但朱復華未將實情報告董事會，也沒有將併購後的實情公告股東，反而在2021年9月3日媒體專訪釋出2022年每股盈餘達10元等利多，被蒙蔽的小股東在140元仍有人上車，不幸套牢至今」等。

檢調也獲報，聚鼎當時辦理現金增資發行新股時，曾召開說明會，卻隱匿TCLAD的營收、財務等重要資訊，未如實揭露財務資訊，以致於投資者「蒙在鼓裡」，不知TCLAD損益無法兩平、財報不佳等情形，進而導致投資虧損。

檢察官郭盈君昨指揮台北處兵分6路搜索聚鼎及朱男住處等6處，並約談朱男、時任財務長侯全興2名被告，訊後諭令2人交保，全案將持續朝違反「證交法」詐偽發行有價證券等罪嫌偵辦。

