北京控輝達H20有「後門」 美媒：中國令科技巨頭暫停採購

2025/08/13 06:04

傳中國網信辦下令企業暫停採購輝達晶片。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透資料照）傳中國網信辦下令企業暫停採購輝達晶片。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《The Information》12日報導，中國網路監管機關「國家互聯網信息辦公室」（網信辦）以安全議題調查為由，下令字節跳動、阿里巴巴、騰訊等主要科技企業暫停採購輝達H20晶片。

在輝達執行長黃仁勳獲得美國川普政府批准其銷售晶片給中國後，中國政府似乎對輝達設置新的障礙。《The Information》揭露，中國科技巨頭，比如字節跳動、阿里巴巴與騰訊已接獲中國當局命令，暫停採購H20人工智慧晶片。

此前，《彭博》也有類似報導，但僅指中國監管機關呼籲中國企業避免使用輝達晶片，但該「指導」不會導致暫停採購。《The Information》的報導則指稱，中國的人工智慧企業被要求暫停下單採購H20人工智慧晶片，此舉將對輝達與亟需算力的中國企業帶來巨大麻煩。

《彭博》指出，消息人士透露，過去幾週，北京當局向多家企業發出通知，勸阻其使用這款不太先進的半導體，尤其是嚴禁中國國有企業或民營公司在任何政府或國家安全相關工作中使用H20晶片。

中國政府擔憂輝達晶片可能存在安全「後門」，相關措施包括追蹤定位與「遠程關閉」機制等，儘管輝達強調該公司晶片沒有「後門」，且不會讓任何人透過遠端方式存取或控制它們，但顯然中國政府不滿意輝達的保證。

