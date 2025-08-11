晴時多雲

加速災後復原！ 經部服務團啟動 受災企業最快當日可取證明

2025/08/11 22:49

丹娜絲颱風強襲，台南整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（資料照，記者吳俊鋒攝）丹娜絲颱風強襲，台南整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（資料照，記者吳俊鋒攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應丹娜絲颱風與0728豪雨侵襲嘉南沿海及中南部地區，嚴重淹水造成基礎設施損壞、企業營運中斷等災情。經濟部表示，今日啟動「行動服務團」提供巡迴服務，包括受災證明申請、災後復舊貸款融資與減稅諮詢等，以加速協助企業災後復原，受災企業只需備妥受災照片等資料，就可現場辦理申請，最快當日可取得受災證明。

為加速災後復原工作，經濟部已優先選定台南市佳里區作為首波行動據點，結合財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會與中小企業信用保證基金雲嘉南服務中心，自今（11）日起啟動行動服務團，並將逐步擴及嘉義等受災縣市，提供一站式災後服務，協助企業加速復工復產。

第一波行動服務團自今日上午起採「上午駐點、下午行動」方式，上午固定在佳里區公所設置服務櫃檯，下午則前往七股、安南、麻豆、北門、學甲等受影響地區之區公所提供行動巡迴服務，服務項目包括受災證明申請、災害復舊貸款與融資諮詢、中小企業信用保證協助、稅務減免諮詢及政策資源說明等。

經濟部中企署指出，受災企業只需備妥受災照片、修繕發票或估價單等資料，即可現場辦理申請，最快當日即可取得受災證明，大幅縮短申貸及復工流程。首日上午已有數家企業洽詢有關災害貸款及稅務減免等相關問題，歡迎有需求的業者多加運用。

經濟部強調，行動服務團將協助業者釐清申貸條件、準備所需文件，並與往來銀行直接溝通，確保資金能在最短時間內到位，以協助企業儘早恢復正常營業。服務團任務不僅要加快行政流程，更要「到點到廠」的即時協助，對於資金需求急迫或文件準備不齊的業者，將安排財務顧問陪同辦理，並直接與銀行協調，減少企業等待時間。

後續的服務班表及最新服務據點資訊亦將公告在馬上辦服務中心「災害協處專區」，企業與民眾可隨時查詢，如有疑問可撥打0800-280280免付費專線，由專人回覆並視需求轉介相關資源。

經濟部強調，行動服務團的服務將視需求持續辦理，務求在最短復原期內讓更多受影響企業獲得即時支援。

