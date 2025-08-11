晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台新金前7個月稅後盈餘138.4億 史上次高

2025/08/11 21:27

台新新光今年前7個月稅後盈餘為138.4億元，寫史上第二高紀錄。（記者王孟倫攝）台新新光今年前7個月稅後盈餘為138.4億元，寫史上第二高紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕２大金控合併之後，首張成績單公布了！「台新新光金控」今（11）日公布「新新併」後，第一個月獲利數字，台新強調，「合併基準日（7/24）後，才計算金控的損益，亦即只反映7/24~7/31共8天的經營績效」，其中，今年前7個月的稅後盈餘為138.4億元，創史上第二高紀錄，每股盈餘0.92元。

台新新光表示，7月獲利除原台新金獲利外，也加入合併後新光的獲利，其中，新光子公司獲利依照準則規範，只從合併基準日7月24日後納入計算，也就是說，只反映7月24～31日共8天的經營績效，至於完整的合併單月成績單，還要等8月自結獲利。

進一步看，主力獲利引擎「台新銀行」，7月單月稅後盈餘為16.9億元，今年1至7月稅後盈餘達115.6億元，若只有看銀行，已經寫下史上最強勁數字；台新銀核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後盈餘較去年同期成長15.7%。其中，台新銀行資產品質維持穩健，截至7月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.63%。

人壽子公司方面，台新人壽7月稅後盈餘1.2億元，前7月稅後盈餘14.2億元，而新光人壽合併後獲利（7月24～31日） 稅後盈餘為18億元，主因股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財