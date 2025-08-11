台新金前7個月稅後盈餘138.4億 史上次高

台新新光今年前7個月稅後盈餘為138.4億元，寫史上第二高紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕２大金控合併之後，首張成績單公布了！「台新新光金控」今（11）日公布「新新併」後，第一個月獲利數字，台新強調，「合併基準日（7/24）後，才計算金控的損益，亦即只反映7/24~7/31共8天的經營績效」，其中，今年前7個月的稅後盈餘為138.4億元，創史上第二高紀錄，每股盈餘0.92元。

台新新光表示，7月獲利除原台新金獲利外，也加入合併後新光的獲利，其中，新光子公司獲利依照準則規範，只從合併基準日7月24日後納入計算，也就是說，只反映7月24～31日共8天的經營績效，至於完整的合併單月成績單，還要等8月自結獲利。

進一步看，主力獲利引擎「台新銀行」，7月單月稅後盈餘為16.9億元，今年1至7月稅後盈餘達115.6億元，若只有看銀行，已經寫下史上最強勁數字；台新銀核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後盈餘較去年同期成長15.7%。其中，台新銀行資產品質維持穩健，截至7月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.63%。

人壽子公司方面，台新人壽7月稅後盈餘1.2億元，前7月稅後盈餘14.2億元，而新光人壽合併後獲利（7月24～31日） 稅後盈餘為18億元，主因股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。

