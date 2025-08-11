薪資漲幅追過物價 上半年實質月薪增幅創5年新高

主計總處公布上半年實質經常性薪資年增1.04%，為近5年同期最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-6月經常性薪資平均4萬7608元、年增2.99%，創25年同期最大增幅；剔除物價因素後，上半年實質經常性薪資年增1.04%、為近5年同期最大增幅，實質總薪資年增1.52%、為近4年最大增幅。另，AI商機擴散及對等關稅前拉貨效應，6月電子零組件製造業加班工時27.9小時、創統計以來次高。

根據主計總處調查，6月底工業及服務業全體受僱員工850萬人，月增3千人，以住宿及餐飲業增加3千人最多；若與上年同月相較，則增加6.8萬人。上半年受僱員工平均849.4萬人、年增6.6萬人，以住宿及餐飲業年增1.8萬人、醫療保健及社會工作服務業增1.1萬人較多，批發及零售業、支援服務業均增1萬人，不動產業、其他服務業則各減2千人。

請繼續往下閱讀...

主計總處指出，川普關稅政策引發提前拉貨效應，廠商因應備貨需求，加班工時持續增加，製造業6月加班工時17.5小時、年增1.1小時，連續13個月成長，但較5月略減。主計總處說明，6月工作天數較5月多1天，因此不需要這麼多加班工時，但製造業總工時較5月增加，顯示備貨力道仍在，其中電子零組件製造業加班工時27.9小時、續創45年來次高。

另，上半年全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7608元、年增2.99%；經常性薪資中位數3萬8141元、年增2.81%；扣除物價漲幅後，上半年實質經常性薪資為4萬3609元、年增1.04%，為近5年同期最大增幅，主因基本工資提高及廠商加薪，加上近期物價漲幅趨緩。不過，上半年經常性薪資不及平均數的人數達69.81%創新高，顯示薪資差距仍大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法