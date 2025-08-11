中華電7月EPS 0.42元 居三雄之冠

中華電7月EPS 0.42元。圖為中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信7月營收為191.8億元，稅後淨利為32億元，每股盈餘（EPS）達0.42元，高於台灣大的0.39元、遠傳0.32元。累計1-7月營收1317.2億元，稅後淨利231.7億元，每股盈餘2.99元，高於台灣大的2.69元、遠傳的2.15元。

中華電信表示，受惠於核心業務穩定成長及資通訊（ICT）業務持續衝出亮眼績效，7月營業收入較去年同期成長7.9%，創下歷年同期新高，營業淨利亦達8年同期新高。

請繼續往下閱讀...

中華電信指出，延續上半年資通訊業務強勁的成長動能，7月份整體資通訊營收年增率超過50%，主要來自政府稅賦系統專案的完成、客戶機房建置服務的落實，以及智慧能源及智慧交通專案的穩步推進，挹注IDC及雲端服務、資安服務及智慧聯網等業務營收顯著成長。其中，子公司資拓宏宇（6614）於8月6日通過證券交易所上市審議，並在7月繳出亮眼的資訊系統數位整合服務營收;新加坡及日本子公司亦貢獻整合型專案營收，進一步為整體業績增添動能。

中華電指出，核心業務受惠於客戶數與ARPU（每戶平均收入）穩定成長，寬頻與行動營收年增率雙雙突破3%。行動業務方面，受惠於5G升速方案推動及Hami point贈點優惠，行動月租型客戶數年成長1.4%至995萬戶，月租型ARPU年成長1.3%至559元，帶動行動服務營收年增率達3%。寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續吸引客戶，加上推出雙向1G速率方案，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，帶動固網寬頻ARPU成長3%至808元，進一步推升此業務營收年增率達3.2%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法