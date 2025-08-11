晴時多雲

遠傳7月EPS 0.32元 前7月EPS 2.15元

2025/08/11 19:24

遠傳7月EPS 0.32元。圖為遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）遠傳7月EPS 0.32元。圖為遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）7月受惠遠亞併綜效、用戶持續升級5G，以及數位生活服務營收穩健成長，7月份總營收、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）、本業淨利均創下同期歷史新高。

遠船7月合併營收80.55億元，稅後盈餘11.42億元，年成長率分別達2%、10.4%，每股稅後盈餘0.32元。累計至1-7月，遠傳營收593.23億元，稅後盈餘77.58億元，年成長率分別達1.2%、9.3%，每股稅後盈餘 2.15元。

遠傳指出，7月份總用戶數呈正成長，5G月租型用戶滲透率達45.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）均穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年增1.9%，達到51.58億元，締造自2021年3月以來連續53個月正成長的佳績。

遠傳指出，7月個人數位服務成長動能強勁，除了遠傳friDay影音營收年成長率、月成長率雙雙攀升；「遠傳守護網」服務、帳單代收服務、保代業務同步繳出雙位數年成長率的亮眼成績。企業智慧資通訊方面，7月份物聯網、雲端與資安業務營收年成長率上揚，持續挹注整體營收擴大。另外，遠傳近年積極「以投代購」，打造優質本土內容獲好評，遠傳friDay影音觀影流量屢創新高。

