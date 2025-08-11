晴時多雲

聯發國際加速海外佈局 UG品牌3年內拼500家

2025/08/11 19:08

聯發國際董事長鄭凱隆（左2）表示，旗下茶飲品牌UG將加速全球市場布局，目標3年內在全球開出500家門市。（記者楊雅民攝）聯發國際董事長鄭凱隆（左2）表示，旗下茶飲品牌UG將加速全球市場布局，目標3年內在全球開出500家門市。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民、實習記者林子云／台北報導〕以Sharetea歇腳亭崛起的聯發國際（2756）董事長鄭凱隆表示，旗下茶飲品牌UG將加速全球市場布局，下半年台灣預計再開70家店，並加速進軍香港、美國、加拿大等地，目標3年內在全球開出500家門市。

聯發國際上半年合併營收達5.03億元，年增56.11%；稅後淨利0.29億元，每股盈餘1.21元，年減20.92%，鄭凱隆表示，第2季與多數企業一樣面臨匯損壓力，但公司持續採取避險策略，並計劃將美國營收留在當地再投資，以減少匯兌影響。

在市場擴張上，美國市場被視為關鍵，UG已與逾30組加盟主簽約，首店將落腳加州聖蓋博市；亞洲地區除香港今年將開設第3家門市外，也計劃進軍新加坡、馬來西亞等。

台灣市場已開設近30家店，預計下半年再開70家門市，目標年底前將達100店目標。

針對近期美國關稅變動，鄭凱隆表示，已透過全球供應商調整進行布局，短期雖有衝擊，但長期影響相對電子等高成本產業更小，認為關稅調整有望帶來新商機，已有中國供應鏈品牌因成本壓力轉而向公司提出採購需求，不排除販售原物料。

