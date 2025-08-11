股匯分歧！新台幣連3黑 貶回29.916元

新台幣連3黑，貶回29.916元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走高，站穩24000點，新台幣兌美元匯率則是在觀望美國通膨數據下，交投冷清，且在午後貶幅擴大，最後收在29.916元、貶值6.1分，匯價連3黑，成交量僅11.125億美元，股匯表現分歧。

台股今日在台積電回神下，帶領台股大漲114.24點，收在24135.5點，三大法人合計買超1.91億元。其中，外資賣超39.85億元。

新台幣匯價則是以29.88元開出，最高29.858元、最低29.918元，基本上仍在29.8元至30元盤整區間。匯銀人士指出，新台幣匯市觀望氣氛濃厚，外資偏匯出，尾盤央行也伺機往下調節，使新台幣又回到29.9元價位。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.11%、台幣貶值0.2%表現最弱，韓元也下跌0.02%、日圓與新幣同貶0.05%、人民幣小漲0.01%。

目前市場關注美中關稅休兵是否延長以及即將登場的美俄會談外，美國週二將發布消費者物價指數（CPI），此為美國總統川普解僱勞工統計局局長後的首項重要經濟數據，市場格外重視。若CPI數據疲軟，9月降息幾乎能夠確定；相反地，如果高於預期，降息恐會生變，將激勵美元反彈。

