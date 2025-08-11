萬海上半年EPS 3.5元 審慎樂觀看下半年

萬海上半年EPS 3.5元。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運第二季稅後盈餘10.77億元，單季EPS為0.38元；上半年累計合併營收719.43億元，年增9.37%，營業淨利179.09億元，年增36.68%；稅後盈餘98.09億元，年減39.42%，EPS為3.5元。

展望下半年，萬海指出，影響相對較大的中美關稅，雙方可能將原訂8月12日到期的關稅談判再延長90天，此期間正值航運需求傳統旺季，客戶原本觀望暫停的需求有望逐步恢復，有助運價止跌反彈。且隨著美國與各國的關稅談判陸續公布確定，在介於15%~25%區間的稅率衝擊較先前預期為低，有助陸續推升航運需求。萬海會持續密切與客戶保持聯繫以了解出貨變化，因應市場需求調整航線及船舶布局。

請繼續往下閱讀...

根據專業研調機構Alphaliner最新的預測，2025年艙位供給增長6.3%、貨量需求成長2.0%，Drewry 則預估今年的艙位供給成長5.7%、貨量需求成長1.9%，兩大機構預測今年的運力供給增長雖相對於去年已減緩，但全球貿易成長受關稅壁壘及地緣政治衝突影響，預估全年的需求放緩，全球經濟仍具挑戰及不確定性。

萬海指出，第二季儘管受到美國關稅政策影響海運市場，但憑藉成本控制，上半年累計營業淨利仍繳出優於去年同期的亮眼成績，而新台幣升值帶來未實現匯兌損失，短期影響稅後盈餘，但仍將持續專注於核心業務發展，優化營運效率，維持長期穩健成長。

萬海上半年2艘1.3萬 TEU新造船舶已投入營運，預計8月還將接收1艘1.3萬 TEU新造船舶，將持續優化船舶運行效率以符合ESG節能減排及提升營運競爭力。2026年至2030年將接收訂造的30艘新造船，其中，7000 TEU有2艘，8700 TEU有16艘；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達34.5萬TEU。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法