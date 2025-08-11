晴時多雲

集邦：第3季消費性DDR4合約價季增85％~90％

2025/08/11 17:14

集邦表示，第3季消費性DDR4合約價季增85%~90%。（資料照）集邦表示，第3季消費性DDR4合約價季增85%~90%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據集邦科技（TrendForce）最新調查，2025年下半年DDR4市場處於持續供不應求與價格強勢上漲態勢，由於供應商先滿足伺服器需求的DDR4，排擠其他應用的供給，因而造成消費端的DDR4價格大幅上漲，根據rendForce調查，7月消費性DDR4合約價飄漲逾60%~85%，因此TrendForce大幅上修第3季消費性DDR4合約價季增85%~90%。

TrendForce表示，DRAM原廠與PC代工廠正陸續議定第3季合約價，由於原廠產能有限，且生產資源向伺服器市場傾斜，導致PC端的多數需求難以被滿足。7月PC DDR4 8GB模組價格已超越同容量的DDR5模組，出現罕見的「價格倒掛」。許多PC代工廠因爭取不到供給量，只能下修DDR4機種的產銷規畫，並擴大DDR5機種比例。整體而言，DDR4在PC DRAM市場已呈「價漲量縮」格局，未來DDR4產品將逐步退出新機種配置已成趨勢。

同時，TrendForce認為，DDR4應用於AI運算與高效資料處理已成為新一代資料中心標配，雲端服務供應商（CSP）密集對三大DRAM原廠追加訂單，原廠皆優先滿足伺服器客戶訂單。預計2026年DDR5在伺服器市場的滲透率進一步提高後，對DDR4的需求將逐步趨緩。

相較PC和伺服器市場，近期消費型DRAM的供應更加窘迫，其終端需求來自工控、網通、電視、消費性電子及控制器等，主要的記憶體的採用規格採用DDR4，但供給排序在PC與伺服器應用之後，使得該市場供需失衡相對更加嚴峻。TrendForce調查，7月消費性DDR4合約價飄漲逾60%~85%，第3季消費性DDR4合約價大幅上修到季增85%~90%。

目前廣大的中低階智慧手機仍主要使用低功耗的LPDDR4X，隨著美、韓系原廠將於2025至2026年間減少或停止供應LPDDR4X，市場恐慌情緒蔓延，加乘供應商間的競價，使得第3季LPDDR4X合約價漲幅隨之擴大，TrendForce上修第3季價格至季增38%~43%。

至於低功耗的LPDDR5X產品，整體位元供給因美、韓系原廠持續推進先進製程而增長，供需情況相對健康，除用於中高階以上智慧手機，也廣泛使用在筆電和AI伺服器。LPDDR5X合約均價較其他記憶體產品低，在供應商有意平衡各類產品獲利表現的情況下，第三季LPDDR5X合約價將持續上揚，估季增10%~15%。

