瞄準AI應用商機 興勤董座隋台中：壓力感測元件送樣

興勤董事長隋台中期待3-5年AI應用佔營收達5-10%。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕保護元件廠興勤（2428）董事長隋台中今（11）日表示，隨著AI應用範圍漸廣，除電流、電壓、溫度三大保護元件產品外，興勤也開發壓力感測元件，今年已開始送樣，期待3-5年內AI應用佔比可達營收的5-10%；同時，興勤也積極尋求電控、機構工程師，預計擴大營運規模、再招募50位新血。

今年上半年興勤營收39.51億元、年增12%，稅後盈餘6.7億元、每股稅後盈餘（EPS）5.23元。隋台中指出，第二季匯損約1.5億元，若不計匯損則EPS接近6元，表現與去年上半年相當；對於市場傳出第三季電子業恐旺季不旺，他則認為，目前訂單能見度約2-3個月、表現正常，下半年營運預料與歷年走勢差距不大，仍會優於上半年。

面對近年來AI應用越來越廣，隋台中表示，興勤一直針對客戶需求進行研究開發，面對AI產品對各項感測元件需求升級，推出白金級傳感器，和壓力感測元件；他解釋，在最新的 AI 應用開發中，發現伺服器普遍採用水冷技術，而水冷系統中需要搭配壓力感測器（Pressure Sensor）進行監測，這些感測器屬於精密且輕量化的元件，目前國際市場多採用國外大型品牌的產品。

過去，興勤在保護模組設計上主要專注於電流保護、電壓保護與溫度保護三大領域，隋台中說，結合在工業領域壓力感測技術的經驗，將壓力感測器引入AI水冷系統應用，並開始研發具備壓力檢測與保護功能的新模組，擴展原有產品線，今年已開始送樣。

面對近年來穩健成長，興勤也表示，目前員工平均年資達10年，離職率低於業界平均、團隊穩定性高，同時，近3年來薪資與福利漲幅超過兩成，隨著業務需求增長，正積極尋求電控、機構工程師等人才，預計擴大團隊規模，以支持未來發展。

