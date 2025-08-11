晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

瞄準AI應用商機 興勤董座隋台中：壓力感測元件送樣

2025/08/11 16:53

興勤董事長隋台中期待3-5年AI應用佔營收達5-10%。（記者張慧雯攝）興勤董事長隋台中期待3-5年AI應用佔營收達5-10%。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕保護元件廠興勤（2428）董事長隋台中今（11）日表示，隨著AI應用範圍漸廣，除電流、電壓、溫度三大保護元件產品外，興勤也開發壓力感測元件，今年已開始送樣，期待3-5年內AI應用佔比可達營收的5-10%；同時，興勤也積極尋求電控、機構工程師，預計擴大營運規模、再招募50位新血。

今年上半年興勤營收39.51億元、年增12%，稅後盈餘6.7億元、每股稅後盈餘（EPS）5.23元。隋台中指出，第二季匯損約1.5億元，若不計匯損則EPS接近6元，表現與去年上半年相當；對於市場傳出第三季電子業恐旺季不旺，他則認為，目前訂單能見度約2-3個月、表現正常，下半年營運預料與歷年走勢差距不大，仍會優於上半年。

面對近年來AI應用越來越廣，隋台中表示，興勤一直針對客戶需求進行研究開發，面對AI產品對各項感測元件需求升級，推出白金級傳感器，和壓力感測元件；他解釋，在最新的 AI 應用開發中，發現伺服器普遍採用水冷技術，而水冷系統中需要搭配壓力感測器（Pressure Sensor）進行監測，這些感測器屬於精密且輕量化的元件，目前國際市場多採用國外大型品牌的產品。

過去，興勤在保護模組設計上主要專注於電流保護、電壓保護與溫度保護三大領域，隋台中說，結合在工業領域壓力感測技術的經驗，將壓力感測器引入AI水冷系統應用，並開始研發具備壓力檢測與保護功能的新模組，擴展原有產品線，今年已開始送樣。

面對近年來穩健成長，興勤也表示，目前員工平均年資達10年，離職率低於業界平均、團隊穩定性高，同時，近3年來薪資與福利漲幅超過兩成，隨著業務需求增長，正積極尋求電控、機構工程師等人才，預計擴大團隊規模，以支持未來發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財