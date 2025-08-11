晴時多雲

財經 > 財經政策

台灣生技產業新策略 三大方向助力全球化

2025/08/11 13:51

行政院秘書長龔明鑫，出席2025亞太生技投資論壇，會中發表專題演說。（記者田裕華攝）行政院秘書長龔明鑫，出席2025亞太生技投資論壇，會中發表專題演說。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院秘書長龔明鑫今天（11日）在「2025亞太生技投資論壇」表示，在AI、ICT產業及臨床應用的深厚實力下，政府將推動的三大策略，包括：協助傳統產業轉型與升級、鼓勵創新研發、加速落地及強化在地供應鏈，以連結生技製藥國際市場。

龔明鑫指出，台灣生技產業具有競爭優勢，若以藥品來說，產業基礎完備、具外銷潛力，法規系統也與國際同步，臨床資源完善，支援新藥研發與商業化。醫療器材產業方面，國內擁有強大電子與ICT產業，應用於電子病歷、穿戴裝置和智慧診療等臨床場域；台灣生技不只是製造醫療，更將定義未來醫療。政府有決心整合研發、臨床、製造及法規等資源，讓生技創新從台灣出發、走向全球。

臺灣證交所董事長林修銘指出，行政院長卓榮泰今年7月中宣示，打造台灣成為亞洲那斯達克重要政策，台灣創新版正式落實其戰略政策，今年政府開始實施「健康台灣深耕計畫」，導入智慧科技醫療，更是金融最重要的一環。台灣作為亞洲重要的資本市場樞紐，證交所擁有充沛的籌資量能、廣泛的投資人基礎與國際接軌的法規環境，至7月底，在臺灣證交所掛牌的生技醫療業總市值已突破8600億元。

林修銘表示，生技產業因其特殊性，高度依賴資本市場提供資金、國際能見度與長期策略性資本；未來將持續透過創新板與國家戰略緊密結合，積極推動臺灣成為亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地，以作為產業整合的最終推手，協助台灣企業站上世界舞台，邁向永續的全球領導地位。

證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，台灣上櫃和興櫃生技類股已達187家，顯示台灣資本市場對生技產業具高度支持潛力；許多跨領域的合作新契機，AI大數據與ICT產業結合生技醫療，將開啟智慧醫療新篇章，將與政府、產業與投資人密切合作，深化資本市場、完善產業價值鏈，以帶動我國生技產業的穩健發展。

由鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」，現場聚集4、500位國內外專家、學者與生技業者參加。

