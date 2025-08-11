晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

友邦七度榮獲亞洲最佳企業雇主獎 展現數位轉型與創新

2025/08/11 13:18

AIA友邦人壽總經理侯文成（圖右）代表贈頒「HR Asia》『亞洲最佳企業雇主獎」。（友邦人壽提供）AIA友邦人壽總經理侯文成（圖右）代表贈頒「HR Asia》『亞洲最佳企業雇主獎」。（友邦人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，我國保費收入持續累積擴大，上半年新契約保費收入為5061.83億元，年增35.1%。壽險業者表示，未來仍持續看好保險市場動能，並持續以保障、財富傳承與健康融合的三大策略主軸，引領產業創新，攜手打造更健康、更長久、更美好的未來。

AIA友邦人壽指出，近年推動多項職場永續與員工賦權計畫，包括跨部門「職場導師」專案（Mentoring Programme）、為新進同仁規劃多面向學習平台、各類員工社團塑造健康職場環境等。另，為強化同仁掌握數位趨勢新思維，積極推動「科技、數位化與數據分析」，加速數位轉型，全面升級人資營運模式與員工體驗；並導入Copilot於職場內應用，提升全員工作效率，積極打造鼓勵創新、擁抱差異的工作環境。

其中，友邦人壽今年度再度榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），這是友邦台灣第七次獲得此項肯定。

友邦人壽是以「相信更好 （Believe in Better）」的員工價值主張，展現友邦台灣在打造多元、包容、充分賦權的職場文化上的努力與成就。另外，策略性運用科技以提升員工生產力、參與度和整體工作效率，讓其首度受頒「科技賦能獎」，彰顯友邦台灣在數位轉型與創新人才策略上的領先表現。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，能夠第七度榮獲《HR Asia》『亞洲最佳企業雇主獎』，我們深感榮耀與責任並重。這項肯定不僅彰顯友邦台灣在人力資源策略、幸福職場建構與員工效能提升上的持續投入，更進一步體現我們對人才永續發展的高度承諾；這項肯定再次印證，友邦台灣深耕台灣市場的決心，我們將持續以保障、財富傳承與健康融合的策略，引領產業創新，攜手打造更健康、更長久、更美好的未來。

對此，友邦人壽表示，《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區最具指標性的企業雇主獎項之一，評選標準涵蓋員工參與度、企業文化、人才發展與社會責任等面向。友邦以「相信更好」為核心價值，持續推動員工福祉、職涯發展與永續職場環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財