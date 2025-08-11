友邦七度榮獲亞洲最佳企業雇主獎 展現數位轉型與創新

AIA友邦人壽總經理侯文成（圖右）代表贈頒「HR Asia》『亞洲最佳企業雇主獎」。（友邦人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，我國保費收入持續累積擴大，上半年新契約保費收入為5061.83億元，年增35.1%。壽險業者表示，未來仍持續看好保險市場動能，並持續以保障、財富傳承與健康融合的三大策略主軸，引領產業創新，攜手打造更健康、更長久、更美好的未來。

AIA友邦人壽指出，近年推動多項職場永續與員工賦權計畫，包括跨部門「職場導師」專案（Mentoring Programme）、為新進同仁規劃多面向學習平台、各類員工社團塑造健康職場環境等。另，為強化同仁掌握數位趨勢新思維，積極推動「科技、數位化與數據分析」，加速數位轉型，全面升級人資營運模式與員工體驗；並導入Copilot於職場內應用，提升全員工作效率，積極打造鼓勵創新、擁抱差異的工作環境。

請繼續往下閱讀...

其中，友邦人壽今年度再度榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），這是友邦台灣第七次獲得此項肯定。

友邦人壽是以「相信更好 （Believe in Better）」的員工價值主張，展現友邦台灣在打造多元、包容、充分賦權的職場文化上的努力與成就。另外，策略性運用科技以提升員工生產力、參與度和整體工作效率，讓其首度受頒「科技賦能獎」，彰顯友邦台灣在數位轉型與創新人才策略上的領先表現。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，能夠第七度榮獲《HR Asia》『亞洲最佳企業雇主獎』，我們深感榮耀與責任並重。這項肯定不僅彰顯友邦台灣在人力資源策略、幸福職場建構與員工效能提升上的持續投入，更進一步體現我們對人才永續發展的高度承諾；這項肯定再次印證，友邦台灣深耕台灣市場的決心，我們將持續以保障、財富傳承與健康融合的策略，引領產業創新，攜手打造更健康、更長久、更美好的未來。

對此，友邦人壽表示，《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區最具指標性的企業雇主獎項之一，評選標準涵蓋員工參與度、企業文化、人才發展與社會責任等面向。友邦以「相信更好」為核心價值，持續推動員工福祉、職涯發展與永續職場環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法