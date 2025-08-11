靜待美通膨數據，新台幣量縮小貶1.9分、暫收29.874元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一早盤開低，新台幣兌美元匯率也一度貶破29.9元，隨台股回神，美元回落，新台幣貶幅收斂，惟市場觀望氣氛濃厚，中午暫時收在29.874元、小貶1.9分，台北外匯經紀公司成交量3.49億美元。

美國總統川普上週揭曉半導體關稅但給予豁免條款激勵下，新台幣週線翻紅，上週勁揚逾1角，本週市場關注焦點，除川普是否簽署美中關稅停戰協議外，美俄會談即將登場亦備受注目。

請繼續往下閱讀...

另外，上週美國公布的就業數據不佳，加上川普介入聯準會人事案，市場對於Fed 9月降息預期升溫，週二美國將發布消費者物價指數（CPI）表現，為川普解僱勞工統計局局長後的首項重要經濟數據，格外引發關注。

若CPI數據疲軟，9月降息幾乎能夠確定；相反地，如果高於預期，降息恐會生變，將激勵美元反彈。

新台幣匯價今早以29.88元、貶值2.5分開出，最高下探至29.915元後，隨台股反彈、美元回落，新台幣貶幅逐漸收斂，最高至29.858元。觀察主要亞幣也隨美元波動，紛紛由貶轉升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法